Lafay uspešno pobegnil, favoriti so ohranili položaje

Glavnina se je mirno pripeljala do cilja. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Valter ohranil 11 sekund prednosti

Caleb Ewan je odstopil zaradi bolečin v kolenu. FOTO: Luca Bettini/AFP



Ewan zapustil dirko

Francoski kolesarje zmagovalec osme etape dirke po Italiji. Petindvajsetletnik je bil najhitrejši med ubežniki na trasi od Foggie do Guardie Sanframondija (170 km), medtem ko so se v ozadju favoriti za skupno zmago le malce spogledovali. Rožnato majico vodilnega je tako zadržal Madžar(Groupama-FDJ).Lafay, član Cofidisa, je v svoji drugi sezoni profesionalnega kolesarstva in drugem nastopu na tritedenskih pentljah osvojil prvo zmago v karieri. To je bila prva zmaga po 11 letih za moštvo Cofidisa na Giru.Najbolj agresivni kolesarji, med njimi tudik, so danes dolgo čakali, da se je vzpostavila ubežna skupina. V njej je bilo na koncu devet kolesarjev, glavnina pa jim je dovolila spopad za etapno zmago. Napadi so se v zadnjih 20 km vrstili eden za drugim, na zaključnem 3,5 km dolgem vzponu (6,7 %) pa je bil najmočnejši Lafay. Na cilju je imel 36 sekund naskoka pred(EOLO-Kometa) in 37 pred Nemcem(DSM).Med etapo sta potekali dve različni dirki, nekaj minut za ubežniki so na zadnji vzpon prispeli favoriti za skupno zmago. A razlik v ne ravno zahtevnih zadnjih 3,5 km ni bilo. V prvi skupini favoritov je z zaostankom 4:48 minute v cilj prispel tudi Valter, ki je obdržal rožnato majico.Še naprej ima 11 sekund naskoka pred Belgijcem(Deceuninck-Quick-Step) in 16 pred Kolumbijcem(Ineos Grenadiers). Nekaj časa je izgubil le Belgijec(Alpecin-Fenix), a obdržal mesto v prvi deseterici.Obeh slovenskih predstavnikov Bahrain Victoriousa,(68.) in Tratnika (144.) ni bilo v ospredju, v skupni razvrstitvi zasedata 49. in 106. mesto.Giro je danes zapustil avstralski kolesarski zvezdnik(Lotto Soudal). Dvakratni etapni zmagovalec ni bil udeležen v padcu v enem od tunelov, kot je sprva poročal radio Tour, temveč je odstopil zaradi bolečin v kolenu. Bil je vodilni v razvrstitvi za majico najboljšega šprinterja, v nadaljevanju sezone pa bo v lovu na etapne zmage nastopil še na Touru in Vuelti.V nedeljo bo na sporedu razgibana deveta etapa z gorskim zaključkom. Kolesarje čaka 158 km dolga preizkušnja od Castel di Sangra do Campo Feliceja, premagati pa bodo morali tri kategorizirane in nekaj zahtevnih nekategoriziranih vzponov. Zaključni bo dolg šest kilometrov s 6-odstotnim povprečnim naklonom.