Lov na zeleno majico je lov na Tadeja Pogačarja

»To je ena najlepših dirk na svetu,« je izjava, ki je prisotne na novinarski konferenci pred dirko izredno navdušila, še posebej, ker je prišla iz ust Tadeja Pogačarja.

V Novi Gorici se bo začel boj za zeleno majico. Dirka je razdeljena na pet etap. Prva je dolga 165 kilometrov. Začetni del etape poteka po istih cestah lanskoletnega Gira. Prvi vzponi kolesarje čakajo že v Goriških Brdih, vendar je do cilja še predaleč, da bi to odločilno vplivalo na potek etape.

Predvideva se pobeg manjše skupine, sledita Tolmin in Idrija. Z vzponom proti Zadlogu in Črnemu Vrhu, pa se bo dirka najbrž začela zares. Spust v Ajdovščino tehnično ni zahteven, kolesarji ga poznajo že iz leta 2019, vzpon na Rebrnice pa lahko bo pokazal, kdo se ne bo potegoval za etapno zmago. Drugič v zgodovini dirke bo cilj v Postojni. Pričakujemo šprint okrnjenega pelotona.

Slovensko pentljo bo z največjim zanimanjem spremljala vsa kolesarska javnost, saj bodo na njej nastopili razen Primoža Rogliča prav vsi slovenski prvokategorniki s številko ena svetovnega kolesarstva Tadejem Pogačarjem. In prav oni so že nekaj sezon najbolj na očeh vseh, ki se še vedno ne morejo sprijazniti z dejstvom, da najboljši kolesarji prihajajo prav iz Slovenije. Zdaj bodo imeli na razpolago pet etap, da se prepričajo, ali je še kdo na tako visoki ravni, kot je Roglič, ki je zmagal na dirki po Dofineji v Franciji in dal jasen znak, da je izvrstno pripravljen za najpomembnejšo dirko na svetu, sloviti Tour.

Na dirki bomo videli nekaj zvezdnikov. štartali bodo Pascal Ackermann, Rafal Majka, Dylan Groenewegen, Matteo Sobrero, Tim Merlier in seveda slovenski matadorji Luka Mezgec (Bike Excnge-Jayco) Domen Novak, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Matevž Govekar (vsi Bahrain Victorious), Jan Polanc in Tadej Pogačar (UAE).

Največ pozornosti je seveda deležen Tadej Pogačar, ki bo imel ob sebi izredno močno ekipo UAE Team Emirates, ki si želi obraniti zeleno majico. Velik apetit ima tudi moštvo Bahrain Victorious, ki si po besedah športnega direktorja Gorazda Štanglja želi zmagati na prav vseh etapah. Torej lov na Tadeja Pogačarja je odprt!

V živo začnemo ob 14.30