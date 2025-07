V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar (UAE) redkokdaj ne slavi zmage, takrat ko si jo želi, še bolj redka so prizorišča, kjer ne zmaga dvakrat zapored. Mûr-de-Bretagne ni eno izmed njih, na bretanjskem zidu je moral leta 2021 priznati premoč Mathieuju van der Poelu (Alpecin Deceuninck), včeraj pa je na njem slavil 13. letošnjo zmago in 101. v karieri. Za piko na i je od velikega nizozemskega tekmeca in prijatelja spet prevzel rumeno majico na 112. dirki po Franciji.