Merlier prvi v Dokkumu, Mohorič 14.

Na 169,6 kilometra dolgi preizkušnji med Surhuisterveenom in Dokkumom je Tim Merlier v šprintu ubežne skupine prehitel Nemca Phila Bauhausa (Bahrain Victorious) in Kolumbijca Alvara Hodega (Deceuninck-QuickStep). Karavano je sicer bočni veter na severu Nizozemske razdelil v več skupin, v prvi je bilo 30 kolesarjev, na koncu pa je belgijski sprinter Merlier prvi prečkal ciljno črto. V tej skupini je bil tudi slovenski predstavnik Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je etapo končal na 14. mestu.



Eden favoritov, Belgijec Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), je 30 kilometrov pred ciljem imel težave s kolesom in je zaostal skoraj minuto v skupini, v kateri sta bila med drugimi tudi Nizozemec Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) in Belgijec Greg Van Avermaet (AG2R Citroen).



Slovak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) je zaostal skoraj dve minuti in pol.



V skupnem seštevku ima Merlier štiri sekunde naskoka pred Bauhausom ter šest pred Hodegom, na petem mestu pa je Mohorič, ki prav tako zaostaja šest sekund. Nekaj jih je danes pridobil na vmesnih sprintih.



V torek bo na tej enotedenski dirki na sporedu 11 kilometrov dolga vožnja na čas v okolici Lelystada.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: