Mladi Steinhauser ni mogel verjeti, koga je premagal

Mladi kolesarji ne nehajo presenečati. Komaj 22-letni Nemec Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) je pokazal fantastično vožnjo navkreber. Pri svojih 189 centimetrih višine tehta samo 67 kilogramov. Spoznalli smo ga tudi na Veliki nagradi Kranja, leta 2020, vendar tam ni zmagal, bil je 30.

Georg je sin Tobiasa Steinhauserja, zmagovalca dirke po Sloveniji leta 1994. Starejši ljubitelji kolesarstva se ga spominjajo, da je na kronometru s ciljem na Vršiču, dirkal z zadnjim polnim obročnikom.

Danes pa je ta mladi Nemec pokazal, da prihaja novi rod kolesarjev. Generacija, ki je neustrašna, ki se ne boji zvezdnikov in najbolj izkušenih kolesarjev v pelotonu. Najbrž so se to naučili od Pogačarja, če se spomnimo, kako je dirkal že s svojimi 18. leti med najboljšimi.

Predzadnja etapa od Val Gardene do prelaza Brocon je bila dolga 159 kilometrov, premagati so morali 4200 višinskih metrov. Spet jim je zagodlo slabo vreme, najprej mraz, potem še dež.

Deset ubežnikov je pred glavnino bežalo večji del dirke. Na etapi so morali čez pet gorskih ciljev, čez prelaz Brocon kar dvakrat. Že, ko so se prvič vzpenjali na Brocon je ubežniška skupina razpadla, v ospredju sta ostala samo dva, Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) in Eritrejec Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl Trek). Kmalu je popustil tudi Eritrejec, vendar ga je glavnina ujela šele na drugem vzpnu, na ciljnem klancu na Brocon.

Danes je kazalo že, da se Pogačar ne počuti najbolje. Nemiren je vozil v glavnini, kazalo je, da nekaj ni v redu z njim, opazili smo tudi, da je bil veliko več na pedalih, kot je to zanj običajno. Biti na pedalih pomeni, poganjati v stoje. Ampak, kot se je izkazalo, je bil to zanj samo še en mirno preživet dana na Giru.

Vseeno, na zadnjem klancu, ni mogel zdržati tempa glavnine, preveč sta ga srbeli nogi. Dva kilometra pred ciljem se je pognal za mladim Nemcem, četudi je bilo jasno, da ga ne more ujeti. V cilj je prišel drugi, poldrugo minuto pred najbližjimi zasledovalci.

Rezultati 17. etape:

1. Georg Steinhauser

2. Tadej Pogačar + 1.24

3. Antonio Tiberi + 1.42

4. Geraint Thomas

5. Daniel Felipe Martínez

6. Einer Rubio

7. Romain Bardet

8. Thymen Arensman + 1.55

9. Jan Hirt

10. Rafal Majka

Skupni seštevek po 17. etapi

1. Tadej Pogačar

2. Daniel Felipe Martinez + 7.42

3. Geraint Thomas + 8.04

4. Ben O’Connor + 9.47

5. Antonio Tiberi + 10.29

6. Thymen Arensman + 11.10

7. Romain Bardet + 12.42

8. Einer Rubio + 13.33

9. Filippo Zana + 13.52

10. Jan Hirt + 14.44

Jutrišnja 18. etapa je ravninska od Fiere di Premiero do Padove, dolga je 166 kilometrov. Na papirju je videti kot ena od najhitrejših etap, saj se skoraj vseskozi spušča.

Edina ovira na tem spustu je med krajema Ponte Oltra in Lamona, vendar ta vzpon ne bo delal preglavic niti preživelim specialistom za šprint. Valovitejši del etape se začne v Valdobbiadenesu, kmalu zatem, ko trasa zapusti dolino reke Piave. Močan veter bi lahko vplival na dirko severovzhodno od Benetk, na tem izpostavljenem in izjemno ravnem terenu.