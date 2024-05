V glavnini je velika nervoza

Spremljamo v živo

15:21

Pogija še nismo videli, da bi bil toliko na pedalih ... poganjal v stoje ... kot danes. Videti je zelo resen. Takega ga nismo vajeni na tem Giru.

15:20

Uhuuu ... tole gre pa hitro! Bardet misli resno. Pogi je tik za njim. Ubežnike so ujeli, do vrha Gobbere sta še dva kilometra.

15:16

Medijska zvezda!



15:14

Kolesarji so že na klancu Gobbera, ki je dolg šest kilometrov, sodi v 3. težavnostno kategorijo. Ampak kolesarji iz DSM še vedno vlečejo glavnino. Ne vem, če s tem, kaj pomagajo Bardetu. Samo še nekaj sekund prednosti imajo ubežniki.

15:10

Glavnino vleče Bardetovo moštvo DSM Firmenich PostNL. Včeraj je imel Bardet slab dan, na cilju je zaostal 1:19 in v skupnem seštevku zdrsnil na sedmo mesto.

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

15:05

Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizane) je tudi danes med ubežniki. Čez noč je postal medijska zvezda!

15:00

Dobra novica je ta, da danes na Giru ne dežuje! Še predzadnja gorska etapa na 107. Giru se je začela. Že od samega starta v Val Gardeni gre na nož. Poskusi pobega so se vrstili že na prvem klancu Passo Sella. Kolesarji so trenutno na spustu z drugega prelaza Rolle.

Na begu je 10 kolesarjev: Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek), Nairo Quintana (Movistar), Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep), Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Marco Frigo (Israel-PremierTech), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Davide Ballerini (Astana Qazaqstan), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) in Attila Valter (Team Visma | Lease a Bike), ki imajo slabo minuto prednosti, 68 km pred ciljem.

Trasa predzadnje gorske etape na Giru. FOTO: Infografika Delo

Po besedah večine kolesarjev je bila včerajšnja peklenska, čeprav je bila skoraj polovična zaradi slabih vremenskih razmer. Vsi so že utrujeni, a najtežje šele prihaja.

Etapa od Val Gardene do prelaza Brocon je dolga 159 kilometrov, premagati bodo morali 4200 višinskih metrov.

Pet kategoriziranih klancev je na etapi, od tega dva sodita v 1. kategorijo. Že prvi klanec je zloglasni Passo Sella. Vzpon je dolg devet kilometrov in začne se praktično s same startne črte.

Potem sledi dolg spust v Predazzo. Potem že sledi drugi 20-kilometrski vzpon na Passo Rolle. Po spustu sledi tretji vzpon na etapi.

Passo Gobbera, dolg je šest kilometrov. In potem gredo še dvakrat na Passo del Brocon! Prvi vzpon poteka z vzhoda, drugič prihajajo kolesarji z juga.

Vzhodni vzpon na prelaz Brocon gre iz doline Vanoi. S te strani je dolg 15,4 kilometra. Potem prečkajo smučišče in tudi prvič prečkajo ciljno črto v Funivie Lagorai, potem jim ostane še 26 kilometrov dirkanja.

Sledi spust in takoj spet vzpon z južne strani. Vzpon z južne strani ni nič podoben prejšnjemu. Dolg je 11,9 kilometra, povprečni naklon pa je 6,5 odstoten.