Morski pes se je s francoskih cest usmeril proti Tokiu

Italijanski kolesar Vincenzo Nibali je v nedeljo zadnjič kolesaril na letošnji dirki po Franciji. Kolesar Trek-Segafredo bo izpustil zadnji teden francoske pentlje in se raje pripravil na olimpijske igre, ki se bodo 23. t. m. začele v Tokiu.



Zmagovalec Toura 2014 bo v Tokiu nastopil na svojih četrtih OI. Nibali upa, da se bo cestna dirka 24. t. m. končala bolje kot njegov olimpijski nastop pred petimi leti v Riu, ko je deset kilometrov pred ciljem padel in si zlomil ključnico.



»To je bil zame drugačen Tour kot v preteklosti, ampak podoben tistemu leta 2016 pred Riom. Tour je spodbuda za vse, tam se lahko primerjaš z najboljšimi na svetu. Mislim, da je bil to odličen način, da sem dosegel vrhunsko formo za Tokio,« je po poročanju Cyclingnews dejal 36-letnik z vzdevkom morski pes iz Messine



Za Italijo bodo v Tokiu dirkali še Giulio Ciccone, Alberto Bettiol, Gianni Moscon in Damiano Caruso.



»Počutim se dobro, ampak za dirko, kot je olimpijska, mora biti vsa ekipa dobro pripravljena. Prepričan sem, da bo Ciccone ključen kolesar naše ekipe,« je še dodal Nibali.



Danes imajo kolesarji na francoski pentlji zadnji prost dan, zaključek Toura pa sledi v nedeljo, 21. julija, le nekaj dni pred olimpijsko cestno preizkušnjo (24. julij), kjer bo na startu tudi slovenska četverica Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jan Polanc in Jan Tratnik.

