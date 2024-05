Na papirju lahka, ravninska etapa, na cesti pa polna pasti

Etape, na katerih so klanci strnjeni v prvem delu, potem pa v drugem sledi ravnina, imajo lahko več scenarijev. Sploh če je to že 11. od 21.

Najpogosteje se organizira velika skupina kolesarjev, ki si do cilja prikolesarijo lahko tudi več kot 10 minut prednosti. Seveda, če so v tej skupini samo kolesarji, ki že zdaj za rožnato majico zaostajajo veliko.

Mogoče so klanci v prvem delu prehudi za sprinterje, ki so še ostali na dirki, zato bodo sprinterske ekipe, danes brez dela in se bo kdo od pomagačev, na primer Luka Mezgec, odločil sodelovati z ubežniki.

Če se ne odločijo organizirati večje skupine kolesarjev za beg, potem bomo danes celo etapo gledali kontroliran lov na manjšo skupinico kolesarjev, ki bodo ujeti na samem zaključku. Vendar, ravnina se do cilja vleče, kar 85 kilometrov ob Jadranski obali, napovedano je vetrovno vreme in manjši skupinici bo zelo težko.

Etapa se začne v notranjosti Kampanije, vendar večinoma poteka ob obali Jadranskega morja. Kolesarji se zapeljejo iz Foiano di Val Fortore na hribovite ceste, končajo po 203-kilometrih v obmorskem letovišču Francavilla al Mare.

Foiano di Val Forte se nahaja v provinci Benevento in leži približno 80 kilometrov severovzhodno od Neaplja. Obdan je s hribi, po začetnem spustu, mu sledi 7-kilometrski vzpon z zmernimi nakloni do San Bartolomea v Galdu.

Vzpon na Pietracatello je osemkilometrski. Vrh bodo kolesarji dosegli po 50-kilometrih dirkanja in po valovitem delu in dolgotrajnem spustu bodo dosegli Jadransko obalo v Termoliju. Na tej točki je še 85 kilometrov do cilja.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri