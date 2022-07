Najbolj zahrbtne so tranzitne etape

Z včerajšnjo etapo se je končal tris pirenejskih gorskih etap, jutri pa je na vrsti 40 kilometrov dolg kronometer. Danes je zadnji dan za baroudeurje, ubežnike in sprinterje.

Etapa od Castelnau-Magnoaca do Cahorsa je dolga 188 kilometrov. Že v uvodnih kilometrih je najprej na vrsti leteči cilj, v zadnjih 50 pa dva gorska cilja četrte kategorije. Drugi, zadnji klanec je na 153. kilometru, dolg je le 1,6 kilometra, ravno dovolj za ponovne preglavice klasičnih sprinterjev. Na papirju je današnja etapa ravninska do valovita. Na cesti pa bo vetrovna in zelo vroča. V Pirenejih so bile temperature milostne na klancih, v dolinah pa neznosne. Danes bodo ves dan na žgočem soncu.

Ali bo Pogi napadel tudi danes? Menim, da je preveč spoštljiv do rumene majice, da bi to počel na taki etapi, kot je današnja. Jutri pa, jutri pa na vso moč, lahko, da bo ravno jutri edini slab dan za rumeno majico na letošnjem Touru.

In zakaj so potem tranzitne etape zahrbtne? Večina kolesarjev, ki jim skupni seštevek še kaj pomeni, tako etapo vzame za dan počitka, skrivanja v pelotonu. In ravno na tak dan se, tako kaže zgodovina dirke, zgodi nekaj zelo neprijetnega. Padci, nenapadalni dirkači postanejo napadalni, sprinterske ekipe poskrbijo za kaos v pelotonu ...

Danes bodo imeli ubežniki odlično priložnost, da naredijo ogromno razliko pred glavnino z rumeno majico in potem v miru med seboj obračunajo za etapno zmago. Etapa, ki je pisana na kožo Mateju Mohoriču in Janu Tratniku, ki sta se na dosedanjih etapah komaj kaj pokazala.

Vrstni red v skupnem seštevku je jasen, niti jutrišnji kronometer ga ne bo očitno premešal. Razlika med prvim Jonasom Vingegaardom in drugim Tadejem Pogačarjem je že 3:26. Razlika, ki je prevelika tudi za Pogija in morebitno drugo sanjsko vožnjo v življenju. Tretjeuvrščeni Geraint Thomas za Pogačarjem zaostaja skoraj pet minut in prav tako ne more stopničko višje.

Le sedmouvrščeni Aleksander Vlasov bi z odličnim kronometrom lahko napredoval do petega mesta, saj je v tej disciplini neprimerno boljši od Quintane in Meintjesa, ki sta pred njim.

Spremljanje v živo začnemo ob 13. uri