Najprej se je zakuhalo s Petro Vlhovo, nato pa še s Petrom Saganom

Komaj se je na Slovaškem v zadnjih dneh vsaj delno umiril odmev na najprej izjemno slavje Petre Vlhove s prvim velikim kristalnim globusom v alpskem smučanju in nato na citate trenerja Livia Magonija, češ da ni lahko sodelovati z njo, zdaj je že v središču najbolj prepoznavni športnik države iz moške srenje v posamičnih panogah – Peter Sagan.



Kolesar, star 31 let, je zarisoval za svojo deželo podobne mejnike kot pri nas nazadnje Primož Roglič in Tadej Pogačar, in kot je dejal, še zdaleč ne namerava skleniti športne poti, pa četudi so nekatere govorice že namigovale na to. Ne nazadnje tudi besede Ralpha Denka, šefa moštva Bora-Hansgrohe, ki je za nemški tisk dejal, da je Saganova prihodnost pri omenjeni zasedbi vprašljiva: »Petru smo zelo hvaležni za vse, kar je za nas storil. Tudi naši pokrovitelji so zaradi njegovega imena in osebnosti dosegli posebno pozornost. Toda bliža se jesen njegove kariere, moramo oceniti, če si lahko še naprej privoščimo njegovo navzočnost, ali pa vložimo denar v razvoj mladih kolesarjev.«



Sagan se ob teh besedah sprva ni oglasil, nato pa je v domovini dejal: »Odkrito povem, nisem še star. Imam 31 let in to zame še ni jesen kariere. Stalno se borim, rad bi še zmagoval, pa čeprav mi je nazadnje koronavirus prekinil priprave. Z Ralphom še nisem niti govoril o prihodnosti pri Bori, toda če meni, da me več ne potrebuje, sem prvi, ki bo začel iskati naslednje moštvo, pri katerem bi si želeli mojo navzočnost.«



Sicer bo Sagan v nedeljo štartal na dirki po Flandriji, po mnenjih poznavalcih pa naj bi tudi njegov dosežek v tej preizkušnji krojil prihodnost pri nemškem moštvu.

