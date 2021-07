Pogačar v težavah na vetrovni gori

Spremljamo v živo

FOTO: Thomas Samson Afp

Jonas Vingegaard se je otresel Pogačarja!je prvi na cesti, za njim sta minuto Mollema in Elissondeja, potem pa že Vingegaard, ki je skočil Pogačarju, ta pa mu ne more slediti!je odpadel! Kwiatkowski tudi! Carapaz je sam s Pogijem in Keldermanom, Lucenkom, Uránom, Vingegaardom ... Vingegaard je napadel! Pogačar gre za njim...je videti dobro.je že zdavnaj odpadel. Majka trpi. Majka je odpadel, Pogi je ostal sam 4 km pred vrhom.Porte je odpadel. Samo še Kwiatkowski, Carapaz, Majka, Pogačar, Kelderman, Mas, Lucenko, Urán, Vingegaard so glavnina.Porte, Kwiatkowski, Carapaz, Majka, Pogačar, Kelderman, Mas, Lucenko, Urán, Vingegaard so glavnina.Neverjetna vožnja Belgijca Van Aerta, težkokategornika, ki se je danes prelevil v peresno lahkega hribolazca. Še 5 km do vrha Ventouxa in 28 km do cilja.Prvi na cesti je Wout van Aert (Jumbo-Visma), lovi ga Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), njega pa Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Glavnina z 11. kolesarji z rumeno majico pa 4:22.je odpadel.Gledamo dirko na izpadanje. Samo še 11 kolesarjev je v skupini z rumeno majico, ki zaostaja 4:26 za, sami super lahki kolesarji so v velikih težavah. Wout van Aert pa leti proti vrhu, kot bi ne imel verige!Kakšen poraz za klančarje bo to, če Woutu uspe današnji podvig. Še 10 km je do vrha in 32 do cilja.je razneslo! Ne more več slediti Mollemi. Vkopal se je v asfalt, povozil je smolo ... Bauke pa hiti proti Van Aertu in Elissondeju. Valverde je odpadel od skupine z rumeno majico. Van Aert je skočil Elissondeju!! Solo gre proti vrhu ...Alaphilippe odpada od Molleme! Čudežni težkokategornik Van Aert pa leti proti vrhu. Elissonde ga komaj drži pa ima 30 kg manj. Kenny tehta 50 kg, Wout 80 kg! Danes je 4647 višinskih metrov in razlika v kilogramih je v prid težjemu ... Kolesarstvo postaja res čudežen šport.Wout va Aert je videti odlično! Imamo danes že zmagovalca etape? Elissondu popuščajo moči. Da, ne more slediti Woutu! Ciklokroser z 80 kg bo osvojil Mont Ventoux?ga lovi!gre solo!Še 15 km do cilja in 15 km do vrha Ventouxa. Ubežniki: Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Bauke Mollema, Kenny Elissonde, Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), Wout van Aert (Jumbo-Visma), imajo 4:53 prednosti pred glavnino z rumeno majico.Drugi vzpon je dolg 15,7 kilometra. Dvajsetkilometrski spust nazaj v Malaucene bo odrešilni po šestih urah dirkanja.Skupina z rumeno majico zaostaja 4:46.Ubežniki so: Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Anthony Perez (Cofidis), Bauke Mollema, Kenny Elissonde, Julien Bernard (Trek-Segafredo), Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), Wout van Aert (Jumbo-Visma).Armstrong v rumeni majici. Pantani, besen na pedalih. V zadnjih metrih se ne izmenjavata več. Pantani prečka cilj prvi. Armstrong takoj za njim, kot bi mu bil senčnik. Na prvi pogled se zdi, da ni hotel mimo Marca. Na drugi pogled se zdi, da je podaril zmago. Novinarji so dobili zgodbo. Gledalci so videli predstavo, kakršno si plešasta gora zasluži.Petdesetmetrski telekomunikacijski stolp je na dosegu pedal, vendar se zdi, da se z vsakim obratom ne približuje, ampak oddaljuje. Tik pod vrhom se ozreta proti Simpsonovemu spomeniku, ki je obzidan s stotinami bidonov zvestih oboževalcev. Tom je tu pustil življenje. Lancea in Marca zapuščajo zadnje moči. Kdo bo prvi na vrhu? Kdo si zasluži biti junak Mont Ventouxa? Čigavo ime bo zapisano ob Charlyju Gaulu, Raymondu Poulidorju, Eddyju Merckxu, Loisonu Bobetu ...?Ubežniki so: Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Anthony Perez (Cofidis), Bauke Mollema, Kenny Elissonde, Julien Bernard (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), Wout van Aert (Jumbo-Visma).Spredaj sta dve skupini. Glavnina zaostaja 4:51.Prvi vzpon čez Ventoux je minil mirno v glavnini, ubežniki so imeli lasten obračun. Pogačar je videti v redu, vroče mu je, majico ima odpeto. Zdaj sledi hiter spust in potem še en krog ...Glavnina z rumeno majico zaostaja za 5 minut. Tempo ni prehud, vseeno nekateri favoriti odpadajo. Thomas že zdavnaj, Gaudu je tudi odpadel in je zdaj več kot minuto za glavnino.je zmagal na gorskem cilju na Ventouxu.Petdesetmetrski telekomunikacijski stolp je na dosegu pedal, vendar se zdi, da se z vsakim obratom ne približuje, ampak oddaljuje. Še 1 km in ubežniki bodo prvič prečkali Ventoux.Ubežniki so: Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Anthony Perez (Cofidis), Kenny Elissonde, Julien Bernard (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), Wout van Aert (Jumbo-Visma)Zasledovalci: Pierre-Luc Perichon (Cofidis), Dan Martin (ISN), Pierre Rolland, Quentin Pacher (B&B Hotels p/b KTM), Vegard Stake Laengen (UAE), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën). Rumena majica zaostaja 5:28.Napad številka tri: Pantaniju tokrat uspe ostati v ospredju samemu, z Armstrongom kot prikolico. Nadaljujeta sama. Izmenjavata se na poti proti vrhu in edina nasprotnika sta pokončna cesta in močan mistral, ki jima je odločen odpihniti vso preostalo moč, ki sta jo še imela. Lance ne gleda Marca in Marco ne gleda Lancea. Vedeta se, kot bi bila sama na dirki ...Napad številka dve: Marco ujame skupino favoritov nazaj in se pelje mimo, naprej, kot jih ne bi bilo na cesti. Lance ga spet spremlja in Marco se skoraj ustavi. Spet odpade od vseh ki so vztrajali v ospredju. Napad številka tri: ... David Gaudu ima težave. Odpadel je. Deseti v skupnem seštevku, bo močno pokvaril uvrstitev.Napad številka ena: Marco Pantani napade in Lance se mu prilepi na zadnje kolo. Napad mine in Marco po dveh kilometrih odpade od pobegle skupinice. Zdi se, da je z njim konec. Lance in drugi pozabijo nanj. Napad številka dve: ...Tour gre najpogosteje iz mesta Bedoin, ki leži južno pri gležnjih gore na 280 metrih nadmorske višine. Ta smer velja za najtežjo. V 22 kilometrih se cesta privzdigne za 1617 metrov, povprečni naklon je 7,8 odstotka. Severovzhodna smer iz Melaucena je najvarnejša pred vetrom. Trenutno so na tem klancu. Dolga je 21,5 km in ima 1570 metrov višinske razlike. Vzhodna smer iz Soulta je dolga kar 26 km in je najpoložnejša in najlažja. Nekaj kilometrov pod vrhom, tam kjer se začne gorina pleša, se priključi cesti, ki pelje iz Bedoina. In tam se je začelo.je napadel, Van Aert mu pomaga ...Veter, ki stalno močno piha, odpihne vse občutke, ki jih kolesar potrebuje na tako težkem vzponu. Nič ne slišiš in vedno imaš občutek, da te nekdo drži za sedež. Ne moreš se znebiti občutka, da greš prepočasi. Tri ceste peljejo na vrh ...je bil ta dan besen. Cesta na Plešasto goro ni narejena iz asfalta. ampak iz lepila. Vzpenjanje po njej je drugačno kot na vsako drugo kolesarsko goro ... Tega vzpona ne mara noben kolesar.Ubežniki so: Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Anthony Perez (Cofidis), Dan Martin (ISN), Pierre Rolland, Quentin Pacher (B&B Hotels p/b KTM), Vegard Stake Laengen (UAE), Julien Bernard, Kenny Elissonde, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Xandro Meurisse, Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), Pierre-Luc Perichon (Cofidis).Prvi vzpon na Mont Ventoux se je začel. Dolg je celih 22 km. Ubežniki imajo 5:18 prednosti pred rumeno majico in že 8 minut pred zeleno.Ko je padel čez nekaj metrov, ga niso mogli več spraviti na kolo. Umrl je v naročju Mont Ventouxa. Umrl je na mehanikovih rokah. Oživljanje na asfaltu ni uspelo. Srčna kap je zadela v polno. Spomenik posvečen Tomu, stoji na poti proti vrhu Ventouxa, vendar kolesarji pravijo, da je vsa gora spomenikVijuganje po cesti se je stopnjevalo iz metra v meter. Velikan Provanse je jemal življenje kolesarju, ki ni hotel odnehati vsem bolečinam navkljub. Padel je prvič in obležal na asfaltu. Na pomoč sta pritekla trener in mehanik. Zazrla sta se v njegov prazni pogled. Ugovarjal je, ko sta mu priporočala, naj odstopi z dirke. Samo na kolo me spravita, je dejal in to sta tudi storila.Tom Simpson si je že med etapo skušal manjšati bolečine s konjakom, amfetamini in vinom. Videlo se je, da izgugblja boj s konkurenco, nihče pa niti slutil ni, da izgublja boj tudi z lastnim življenjem.Danes je kraljevska etapa za navijače in najtežja za kolesarje.bo branil rumeno majico. Izjavil je, da se Plešaste gore ne boji, vendar jo spoštuje, in naredil bo vse, da bo tudi v Malauceneju rumena majica na njegovih plečih.je prvi prečkal tretji gorski cilj.Trinajsta etapa se je zgodila 13. julija in dan je bil vroč in soparen. Zdravnik na dirki si je ogledoval kolesarje, ki so drveli skozi Provanso, in dejal: Če je danes kdo vzel kaj, česar se ne sme, bomo imeli smrt v pelotonu! Njegova napoved in zle slutnje so se uresničile.Julijske pripeke so bile hujše, kot so zdaj. Če ne zaradi drugega pa zaradi oblačil, ki so jih takrat nosili kolesarji. Tom je imel že nekaj dni želodčne težave, vendar ni hotel odstopiti. Pomagal si je s poživili, in kot so se bolečine večale, so se povečevali tudi odmerki.Do vrha tretjega današnjega klanca je še 1 km. Naslednji je Mont Ventoux, prvič!Kolesarji Ventouxu pravijo Spomenik: Trinajstega julija 1967 je na cesti Plešaste gore umrl takrat najboljši britanski kolesar. Kolesarstvo slovi kot najtežji šport in v tistih časih so ga organizatorji Toura še dodatno otežili; kolesarjem so namenili samo dva litra vode oz. štiri bidone na etapo! Če so želeli spiti več tekočine, so se morali sami znajti, zato so bidone tankali kar v obcestnih gostilnah ali izvirih ...Kolesarji Ineosa vlečejo glavnino z rumeno majico, ki za ubežniki zaostaja 4:37. Še 4 km do vrha tretjega, od petih, današnjih klancev.Kolesarji so na tretjem klancu v današnji 11. etapi. Liguiere je dolg 9,3 km in sodi v 1. kategorijo. Rumana majica za ubežniki zaostaja že 4 minute.Najmočnejši mistrali zapihajo tudi do 320 km/h! Vso sezono morate imeti srečo, da je cesta odprta do vrha. Imenujejo jo tudi Vintur po galskem bogu vrhov. Plešasta gora je dobila ime v 12. stoletju, ko so jo zaradi potreb ladjedelništva v pomorskem mestu Toulon sistematično ogolili.Pogled nanjo je grozen tudi za tiste, ki jim ne pride na misel, da bi se je lotili s kolesom. Imenujejo jo tudi velikan Provanse in Vetrovna gora. Na njej domujejo najmočnejši mistrali v Franciji.Mont Ventoux je osamljena, 1912 metrov visoka gora v jugovzhodni francoski pokrajini Provansa.je staknil defekt na zadnjem kolesu. Hitro so mu zamenjali obročnik, zdaj lovi glavnino.Združilo se je 13 kolesarjev: Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Julian Bernard, Bauke Mollema, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Xandro Meurisee, Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), Quentin Pacher (B&B Hotels-KTM), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy (Ag2r-Citröen), Pierre-Luc Périchon (Cofidis). Minuto pred njimi so štirje:in Dan Martin. Peloton zaostaja 2:22.Osem kolesarjev lovi štiri ubežnike: Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Julian Bernard, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Xandro Meurisee, Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), Quentin Pacher (B&B Hotels-KTM). Rumena majica zaostaja že 1:15.inbežijo. Za njimi se podi še kakih sedem kolesarjev.Glavnina je razpadla na več skupinic. Rumena majica zaostaja 57 sekund. Bežijo štrije kolesarji.je že šestič predčasno zapustil Tour. Štartal pa je trinajstkrat. Za kolesarji sta že dva kategorizirana klanca, povprečna hitrost pa je 46 km/h!prvi tudi čez drugi gorski cilj. Cavendish je že odpadel iz glavnine. Thomasu tudi ne kaže najbolje.Drugi klanec v današnji etapi, ravno tako kot prvi sodi v 4. kategorijo. Dolg je 2,5 km. Alaphilippa so ujeli, Thomas je čisto na repu glavnine. Bo tudi on odstopil?Še vedno nobenih novic o Toniju Martinu. Odpeljali so ga v bolnišnico, vendar ne poročajo, v kakšnem stanju je. Alaphilippe je zmagal na edinem letečem cilju v današnji etapi.je še vedno sam 13 sekund pred glavnino.se najbolj trudi ujeti ga.gre solo. Quintana je odpadel na prvem klancu.je odstopil. Poškodbe so prehude. Še en jumbovec je moral predčasno zapustiti Tour.Kaže, da bosta Alaphilippe in Quintana pobegnila! Glavna favorita za današnjo zmago sta v begu. Kot bi vedeli za dogovor.je hudo padel! Ves krvav je!Nikomur še ni uspelo pobegniti. Prvih 20 km je povprečna hitrost 52 km/h.Včeraj je Cavendish dosegel 33. zmago na Touru! Samo še ena ga loči od Merckxovega rekorda. (DQS) in Jonas Rickaert (Alpecin) imata nekaj metrov prednosti.Časovna zapora je danes za šprinterje spet največja ovira. Cavendish jo je v nedeljo za las ujel ...Tudi če kolesarje čaka 4647 višinskih metrov, se napadi vrstijo drug za drugim. Videti je, kot bi vsi hoteli v beg. Colbrelli? Bo danes spet pokazal svoje plezalne sposobnosti?Sedemnajstkrat je bil Mont Ventoux na dirki po Franciji, nikoli pa ga niso morali prevoziti dvakrat! Danes ga bodo. Dirka se je začela, napadel je Alaphilippe.Današnji favoriti naj bi bili Quintana, Alaphilippe, Lopez in seveda Tadej Pogačar.Zaprta vožnja je dolga 7 km.bo branil rumeno majico. Izjavil je, da se Plešaste gore ne boji, vendar jo spoštuje, in naredil bo vse, da bo tudi v Malauceneju rumena majica na njegovih plečih.Etapa se začne v Sorguesu in po 199. kilometrih konča v Malauceneju. Kar 4647 višinskih metrov bodo morali premagati.***Provansa s svojim osamelcem bo danes središče kolesarskega sveta. To je najbolj čislan klanec dirke po Franciji. Da, veliko pomembnih, mogočnih, spoštovanih klancev je v zgodovini Toura, vendar je Mont Ventoux na vrhu cenjenosti. In danes ga bodo morali kolesarji doseči kar dvakrat.Etapa se začne v Sorguesu in po 199. kilometrih konča v Malauceneju. Kar 4647 višinskih metrov bodo morali premagati. Verjetno več kot šest ur bodo na kolesih. V etapi je pet kategoriziranih klancev, dva sta četrte kategorije, dva prve in en HC, najvišje kategorije. Med prvim in drugim klancem je še edini leteči cilj.Prvi današnji klanec je Côte de Fontaine-de-Vaucluse, dolg je 1,9 kilometra, služil bo za ogrevanje. Drugi je Gordes, malce daljši 2,5-kilometrski, še položnejši. Potem sledi pravi klanec, ki se začne na 71. kilometru. Col de la Liguière je dolg 9,3 kilometra in sodi v prvo težavnostno kategorijo. Sledi spust v Sault in na 96. kilometru se začne prvi vzpon na Plešasto goro. Klanec je dolg 22 kilometrov. Sledi strm spust vse do Malaucena, kjer je tudi cilj, vendar šele po tem, ko prečkajo Bedoin in se še drugič vzpnejo na Mont Ventoux. Drugi vzpon je dolg 15,7 kilometra. Dvajsetkilometrski spust nazaj v Malaucene bo odrešilni po šestih urah dirkanja.Danes je kraljevska etapa za navijače in najtežja za kolesarje.bo branil rumeno majico. Izjavil je, da se Plešaste gore ne boji, vendar jo spoštuje, in naredil bo vse, da bo tudi v Malauceneju rumena majica na njegovih plečih.