Van der Poel v Sanremu ostaja Pogačarjeva nerešena uganka

Dirka Milano–Sanremo 2025 se bo v anale vpisala kot najbolj razburljiva v 118-letni zgodovini »clasicissime«. Na žalost slovenskih navijačev sicer ne zaradi prve zmage Tadeja Pogačarja (UAE), temveč zaradi epskega troboja kolesarskih titanov, v katerem je drugič doslej kot prvi ciljno črto na Rimski cestni prekolesaril Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck).

Tretji veliki akter je bil domači adut Filippo Ganna (Ineos), a četudi je Pogačar končal tudi za njim, je bil po pričakovanjih on tisti, ki je »razstrelil« 289-kilometrsko preizkušnjo od Pavie do Sanrema. Na njej je že petič naskakoval zmago in tokrat poskusil z novo taktično različico.

Potem ko so njegovi pomočniki iz ekipe UAE, med katerimi je bil tudi Domen Novak, navili peklenski tempo na predzadnji vzpon dneva na Cipresso, je Pogi 24,7 km pred ciljem na vso moč pritisnil na pedala. Od dolgih kilometrov, pa tudi dežja in mraza v prvi polovici dirke utrujena karavana je počepnila.

Z dvema izjemama, 26-letniku s Klanca pri Komendi sta se za kolo prilepila van der Poel in Ganna. Lahko bi rekli, da se je skupaj odpeljala sveta kolesarska trojica, Slovenec, Nizozemec in Italijan, ki ta čas nosijo ali so že nosili mavrične majice svetovnih prvakov na cesti, v vožnji na čas in v ciklokrosu, ter bi glede na vate, ki jih zmorejo na kolesu, lahko odprli malo elektrarno na nožni pogon.

Nizozemec ni popustil

Pobuda je bila razumljivo vseskozi Pogačarjeva, na bolj kot ne ravninski trasi sta le Cipressa in Poggio klanca, na katerih lahko poskusi unovčiti svoje kolesarske kvalitete. Njegovi pospeški navkreber so bili dovolj siloviti, da se je nekajkrat znebil Ganne, ne pa tudi za van der Poela, ki mu je trasa prvega sezonskega spomenika precej bolj pisana na kožo.

Nizozemski as je bil na meji zmogljivosti, a se tudi na Poggio ni pustil ugnati, tik pred vrhom je celo poskusil z nasprotnim napadom, s kakršnim si je predlani zagotovil prvo zmago v Sanremu. Tokrat je bil Pogačar dovolj močan, da sta se skupaj spustila v mesto največjega italijanskega glasbenega festivala, kjer ju je za zaključni obračun treh ujel še Ganna.

Šprint je razkril, da se van der Poel, ki je tudi lani izničil vse Pogačarjeve napade in nato zmago pripravil moštvenemu kolegu Jasperju Philipsnu, ob ligurijski obali počuti kot doma. Pogačar pa je vse naboje izstrelil z napadi na zadnjih dveh klancih.

»Analizirali bomo dirko in videli, kaj smo storili narobe, za zadaj lahko rečem, da smo dobro odpeljali dirko. Vse smo poskušali, da bi dirko naredili čim bolj eksplozivno, vendar to ni bilo dovolj za zmago, dva kolesarja sta bila pač boljša. Prihodnje leto bo še ena priložnost,« je v cilju razmišljal Pogačar, ki je drugič zapored končal na 3. mestu.

To je bil njegov peti poskus na največji italijanski klasiki, enemu od le dveh spomenikov, ki še manjkata v njegovi bogati zbirki lovorik. Zaradi ne dovolj selektivne trase njegova eksplozivnost in moč v klanec ne prideta povsem do izraza, a bo svetovna številka ena še naprej iskal načine, kako zmagati v Sanremu, kjer bi bil bržčas že trikrat prvi, če med tekmeci ne bi bilo izjemnega van der Poela.

Revanša že prihodnji teden?

»Na papirju je trasa prelahka zame, raje bi videl, da bi bil Poggio dolg 5 kilometrov z 10-odstotnim naklonom, vendar je, kakršen je. Na tej dirki zelo težko naredim razliko, tukaj so fizikalni zakoni jasni, čarati pa ne moreš,« je nadaljeval Pogačar, ki je tokrat na cesti pustil zadnji vat moči.

»Ne vem, kako je bil videti moj obraz, ker nima ogledala na kolesu. Gotovo je bil na njem nekajkrat izraz bolečine. Noge so bile sicer zelo dobre, morda mi je manjkala najvišja moč. Lahko sem poskusil napasti večkrat, vendar mi je vedno zmanjkalo nekaj vatov do mojega maksimuma,« je Pogi, ki je pred dvema tednoma zmagal na dirki Strade Bianche, vendar na poti do nje grdo padel, razkril, da mu je van der Poel lahko sledil tudi, ker ni bil stoodstoten.

Če se bo Pogačar držal napovedanega tekmovalnega sporeda, bomo že v prihodnjih dveh koncih tedna videli revanši z van der Poelom na dirkah E3 Saxo Classic in dirki po Flandriji. Slovenski as, ki ima tako kot nizozemski tekmec vse skupaj sedem zmag na spomenikih, pa še vedno ni želel razkriti, ali bo 13. aprila tudi prvič nastopil na zloglasnih kockah dirke Pariz–Roubaix.