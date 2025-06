Nizozemskemu šprinterju že šesta etapna zmaga na sončni strani Alp

Nizozemski kolesar Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) je zmagovalec uvodne etape dirke po Sloveniji. Na trasi od Pirana do Škofljice (170,6 km) je pričakovano prišlo do šprinta glavnine, v katerem je 31-letni as iz Amsterdama prehitel Nemca Phila Bauhausa (Bahrain-Victorious) in Španca Manuela Penalverja (Polti VisitMalta).

Tako je Groenewegen slavil že svojo šesto etapno zmago na sončni strani Alp. S tem uspehom se je na vsega eno zmago približal rekorderju slovenske pentlje Boštjanu Mervarju. Od naših kolesarjev sta v deseterici včeraj končala Tilen Finkšt (Adria Mobil) in Žak Eržen (Bahrain-Victorious), ki sta pristala na sedmem oziroma devetem mestu.

Etapa je potekala po preverjenem receptu. V prvem delu se je vzpostavil beg četverice, ki pa jo je glavnina ves čas nadzorovala, sploh po končanem vzpenjanju po 90 km. Bonifikacijske sekunde je zbiral predvsem Fabio Christen (Q36,5), ki bo zaradi tega drugo etapo začel kot drugi v skupni razvrstitvi. Švicar je po zadnjem vmesnem cilju obupal, najdlje pa sta v ospredju vztrajala domačina Jaka Marolt (Factor Racing) in Matic Žumer (Adria Mobil).

Glavnina ju je ujela devet kilometrov pred ciljem, nato pa so bile ves čas v ospredju ekipe z najboljšimi šprinterji. Med temi je prednjačila zasedba Jayco AlUle. Pomagal je tudi Mezgec ter pripravil teren za zaključek svojega prijatelja in moštvenega kolega Groenewegna. Nizozemec je tako prišel že do 76. zmage v karieri. Prvo je na slovenskih cestah slavil že leta 2018, nato je bil po enkrat najboljši v letih 2022 in 2024, vmes pa je dobil še dve etapi na 29. izvedbi slovenske pentlje.

V drugi etapi bo nosil zeleno majico vodilnega, v seštevku pa ima sekundo naskoka pred Christnom in štiri pred Bauhausom. Finkšt je deseti z zaostankom desetih sekund.

Jutrišnja druga etapa bo kolesarje popeljala od Velenja prek Celjske koče (7,8 km/6,1 %) do Rogaške Slatine (162,7 km). Začela se bo ob 11.07 in končala okoli 16. ure.