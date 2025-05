Od Drača do Rima, od Pirana do Novega mesta

Tadej Pogačar z rožnato in rumeno majico ter Primož Roglič z rdečo sta lani poskrbela za še en zgodovinski mejnik, Sloveniji sta kot četrti državi v zgodovini prikolesarila zmage na vseh tritedenskih dirkah v istem letu. To je prej po enkrat uspelo le Francozom, Špancem in Britancem, Sloveniji pa se letos odpira priložnost, da bi Giro, Tour in Vuelto dobila dve leti zapored.

Prvi korak k uresničitvi prvega »dvojnega trojčka« je dirka po Italiji, ki se bo v petek, 9. maja, začela z Rogličem v vlogi prvega favorita. To mu priznavajo tako tekmeci kot kolesarski strokovnjaki, čeprav bi pri 35 letih postal najstarejši zmagovalec rožnate dirke v zgodovini. Četudi bi po starosti že sodil med kolesarske veterane, je zasavski orel, ki je na cestno kolo sedel šele pri 22 letih, po končani karieri smučarskega skakalca, v naponu moči.

Naslovnica posebne priloge Giro 2025. FOTO: Delo

Tako je pokazala njegova lanska, že četrta zmaga na Vuelti. Naslednje tri tedne se bo potegoval za svojo drugo lovoriko na Giru, ki ga je predlani osvojil v velikem slogu, z izjemnim zasukom pred tisočimi domačih navijačev na Višarjah. Tudi letos bo ob cestah ogromno slovenskih navijačev, ki jim v 14. etapi niti ne bo treba iti čez mejo, saj se bo končala v Novi Gorici.

Šele potem bo sledil odločilni zadnji teden v Alpah, ki bi Rogliča spet lahko okronal za kolesarskega cesarja v Rimu. O njegovi poti od zgodovinskega prvega starta dirke v Albaniji do večnega mesta in pomoči, ki mu jo bo na njej nudil moštveni kolega Jan Tratnik, se boste lahko podučili v posebni prilogi Dela in Slovenskih novic. V njej boste na 32 straneh izvedeli, zakaj je po mnenju Primoža Čerina Roglič še vedno konkurenčen mlajšim tekmecem, kako je Rok Lozej zasnoval letošnjo slovensko etapo in kaj se pri obiskih Gira v Sloveniji obeta v prihodnje.

Navijaško vzdušje 2022. FOTO: Dejan Javornik

Tokrat pa ne boste spoznali le 108. Gira, temveč tudi 31. dirko po Sloveniji, ki se bo začela že 4. junija, le tri dni po koncu dirke po Italiji. O »slovenskem touru«, ki je od prve izvedbe leta 1993 prekolesaril izjemno pot, smo se pogovorili z direktorjem dirke Bogdanom Finkom, ki bo letos našo deželo s kolesarsko strastjo povezal vse od Pirana na zahodu do Ormoža na vzhodu ter jo kot vsako leto varno pripeljal do cilja v Novem mestu.