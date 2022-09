Odločilna etapa in Rogličevo pranje krvavega perila

Predzadnja etapa od Moralzarzala do Puerta de Navacerrade je dolga 183 kilometrov. Ima 5 gorskih ciljev, že takoj od štarta se bodo začeli vzpenjati na klanec 1. kategorije. Potem sledita dva 2. in na koncu še dva 1. kategorije. Cilj je tik po vrhu zadnjega klanca.

Današnja etapa lahko spremeni vse. Če bo imel Remco Evenepoel slab dan, se bo poslovil od rdeče majice. Če bo imel dobrega bo znova dokazal, da smo na začetku Remcove dobe, ki bo trajala in trajala. Danes je torej odločilen dan zanj in za razplet na 77. dirki po Španiji.

Enric Mas (Movistar) je na drugem mestu v skupnem seštevku. Na mestu, ki ga bi rad zasedel 19-letni Juan Ayuso. Najbrž ne more kar zmagati, ampak če bi Remco danes res vstal samo z levo nogo, potem je možno tudi to. Če Ayuso ostane na tretjem mestu, bo vseeno opravičil sloves najbolj talentiranega španskega kolesarja v njihovi kolesarski zgodovini. Če zmaga Remco Evenepoel, bo zanj veljalo enako, ker že nekaj čaša Belgijci opozarjajo, da tako dober ni bil niti največji Eddy Merckx.

Enric Mas bo zagotovo tudi danes poskušal z napadi na Remca. Danes je njegova zadnja priložnost. Jan Polanc najbrž ne bo branil 12. mesta, ker bo pomoč Ayusu in Almeidi danes nujna.

Rogličeve obtožbe

Včeraj je Primož Roglič obtožil Freda Wrighta (Bahrain Victorious), da je kriv za njegov padec v 16. etapi. Izjavil je celo, da se ne gre več takega kolesarstva, zato zdaj še manj vemo, ali bo letos sploh še kaj dirkal ali ne. Ne vemo niti kako hudo je poškodovan. Vendar v Jumbo Vismi pravijo, da so njegove telesne rane milejše od mentalnih. Rogličeva glava se, kot kaže še ni ohladila zaradi odstopa z dirke. Bolečine so prehude, vse je še krvavo sveže, da bi bil tiho. V takih primerih kolesar išče razloge za neuspeh, za padec, ki se je zgodil, da je moral celo odstopiti z dirke.

Prav je, da se opozarja na napake drugih in na stanje v pelotonu. Tega je premalo in zato vedno znova in vedno bolj pogosto pride do takih incidentov. Dirkači bi se morali zavedati, da so vsak dan na tnalu medsebojnega boja, ki se lahko konča zelo slabo, pogubno celo. Spomnimo se incidenta med Fabiem Jakobsenom in Dylanom Groenewegnom na dirki po Poljski pred dvema letoma. Prehitro je bilo pomedeno pod preprogo samo zato, ker sta bila oba člana zelo pomembnih kolesarskih ekip v tem športu.

Če prikimamo, da je šlo pač za dirkaški incident, potem ne bo nič drugače. Če opozorijo, da je nekdo naredil napako, in so tudi pripravljeni prevzeti odgovornost, če so sami storili napako, bo ozaveščenje kolesarjev večje in dirkaških incidentov bo manj, dirkaške higiene pa veliko več.

20. predzadnja etapa na Vuelti 2022. FOTO: Lavuelta.es

Spremljati v živo začnemo ob 16. uri