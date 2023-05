Jumbo Visma navija pedale

Spremljamo v živo



15:04

Alberto Contador je za Delo izjavil, da bo Roglič napadel že danes, dokončno pa v petek, v soboto pa samo potrdil primat na dirki.

14:59

Vseh osem kolesarjev Jumbo Visme je še v glavnini oziroma kar je od nje ostalo!

14:55

Jumbovci diktirajo hud tempo v glavnini! Nekaj se bo zgodilo ...

14:52

No, cesta je suha! Dežna zavesa je presenetila kolesarje, ki so tik pod predzadnjim klancem današnje etape. Vzpon na Serrado je dolg 17,7 kilometra, povprečen naklon pa je 5,5-odstoten, medtem ko se zadnjih devet kilometrov pred vasjo dvigne do 6,5 odstotka.

14:48

Christian Scaroni in Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan) imata danes krila namesto nog! Pred 21. zasledovalci imata že 2:40 prednosti, pred glavnino pa 6:03.

14:42

Klanci, klanci, samo klanci ... neverjetnih 5850 višincev!

14:38

Še vedno dežuje ... bojimo se spusta. Spust poteka skoraj vzporedno z vzponom in kolesarji spet dosežejo dolino Adige, le da se vrnejo na vzpon po cesti proti Serradi. Vzpon je dolg 17,7 kilometra, povprečen naklon pa je 5,5-odstoten, medtem ko se zadnjih devet kilometrov pred vasjo dvigne do 6,5 odstotka.

14:35

Jumbovci so vseskozi v ospredju pelotona, ki za ubežnikoma zaostaja 6:18, vmes sta še dve zasledovalni skupini. Roglič je stalno obkrožen s petimi pomočniki.

14:30

Trenutno stanje na 16. etapi je: Še vedno bežita sama Christian Scaroni in Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), ki imata že dve minuti prednosti pred prvimi zasledovalci in 5:31 pred glavnino. Spet je začelo deževati, do cilja je 75 km.

14:22

Zaradi te etape bomo danes verjetno videli samo tipanje razpoloženja med tekmeci za skupni seštevek.



19. kraljevska etapa letošnjega Gira. FOTO: Giroditalia.it

14:17

Takole je v cilju na Monte Bondone.



14:15

Ubežniki bežijo na vso moč, vendar se njihova prednost ne veča. Iz ubežniške skupine sta skočila Christian Scaroni in Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), ki imata že minuto prednosti.

14:10

Na begu je 23 kolesarjev:Aurelien in Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën), Christian Scaroni, Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Cesare Benedetti, Patrick Konrad (Bora-hansgrohe), Jack Haig (Bahrain Victorious), Thomas Champion, Jonathan Lastra (Cofidis), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Mattia Bais (Eolo-Kometa), Davide Gabburo, Filippo Magli, Martin Marcellusi, Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Salvatore Puccio, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Derek Gee (Israel-Premier Tech), Carlos Verona (Movistar), Michael Hepburn, Filippo Zana (Jayco AlUla), Nicolas Dalla Valle (Team Corratec-Selle Italia), Toms Skujiņš (Trek-Segafredo) in Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Njihova prednost pred glavnino je vseskozi okoli treh minut.

14:07

Kolesarji se že vzpenjajo proti tretjemu gorskemu cilju. Prvih šest kilometrov vzpona sega do 8,4-odstotnega povprečnega klanca, po manjšem spustu pa je preostanek vzpona na Matassone manj zahteven. Skupna dolžina vzpona je 11,4 kilometra, povprečni naklon pa znaša 5,4 odstotka.

14:05

Trenutno stanje na 16. etapi, 25 kolesarjev je na begu, glavnina zaostaja 3:00, še 95 km do cilja.

14:02

Prireditelji so od 106. dirke po Italiji pričakovali spektakel brez primere, ognjevit dvoboj med Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step) in Primožem Rogličem (Jumbo Visma). Belgijskega zvezdnika zaradi okužbe s covidom-19 že teden dni ni več v karavani, v kateri pa se je po njegovem odhodu, kar se dirkaškega spektakla tiče, zgodilo bore malo. Mrtvi tek med Rogličem in Geraintom Thomasom (Ineos) se je nadaljeval tudi v 15. etapi v okolici Bergama. Na papirju je obetala veliko, ponudila pa je še eno priložnost ubežnikom in zmago Brandonu McNultyju (UAE).

13:57

Ben Healy bo jutri vozil v modri majici, najboljšega na gorskih ciljih.



13:55

Francoz Bruno Armirail je kronometrist po osnovni kolesarski izobrazbi, star je 29 let, visok 190 cm, težek 74 kg. Nošenje rožnate majice na Giru je njegov največji dosežek v dosedanji karieri.

Bruno Armirail. FOTO: Luca Bettini

13:50

Pogovarjali smo se z Gorazdom Štangljem:



Za vami sta dva tedna ene najbolj nenavadnih dirk po Italiji v zadnjih desetletjih. Pomnite kakšen Giro s tako veliko dežja in taktiziranja ter tako malo dirkanja za rožnato majico v 15 etapah?

Ne, ne pomnim, da bi na Giru tolikokrat do cilja v ospredju prišli ubežniki in bi bila glavnina tako pasivna. Vendar imajo ekipe dober razlog za to. To ni bil njihov prvotni načrt, so pa k temu pripeljali številni odstopi zaradi okužb s covidom-19 in tudi slabo vreme. Številne zasedbe so oslabljene, bojijo se tega, kar še prihaja. Zato nihče v drugem tednu ni želel porabiti preveč energije. Nihče ni želel oslabiti svoje zasedbe pred odločilnim delom dirke, vsi čakajo na najtežje etape. Nobena od ekip nima neomejenega števila delavcev, ki jih bodo še potrebovali v nadaljevanju dirke.

13:45

Joao Almeida igra na karto; Kjer se prepirata dva, tretji ... Vse oči so uprte v Thomasa in Rogliča, vendar je tu še on in njegova izredno močna UAE ekipa.



13:40



13:36

Spust v dolino ni zahteven, cesta je široka, suha in asfalt je odličen ... Danes je vreme že kar malce vroče za dirkanje, na štartu je bilo ob 11 že 25 stopinj Celzija.

13:32

Tudi drugi gorski cilj Passo Bordala je za kolesarji. Sledi spust v Rovereto. Po prečkanju reke Adige se cesta spet dvigne. Prvih šest kilometrov vzpona sega do 8,4-odstotnega povprečnega klanca, po manjšem spustu pa je preostanek vzpona na Matassone manj zahteven. Skupna dolžina vzpona je 11,4 kilometra, povprečni naklon pa znaša 5,4 odstotka.

115 km do cilja.

13:30

Na begu je 25 kolesarjev: Aurelien in Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën), Christian Scaroni, Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Cesare Benedetti, Patrick Konrad (Bora-hansgrohe), Jack Haig, Jonathan Milan (Bahrain Victorious), Thomas Champion, Jonathan Lastra (Cofidis), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Mattia Bais (Eolo-Kometa), Davide Gabburo, Filippo Magli, Martin Marcellusi, Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Salvatore Puccio, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Derek Gee (Israel-Premier Tech), Carlos Verona (Movistar), Michael Hepburn, Filippo Zana (Jayco AlUla), Nicolas Dalla Valle (Team Corratec-Selle Italia), Toms Skujiņš (Trek-Segafredo) in Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

13:25

V ubežniški skupini je 25 kolesarjev, samo Veljko Stojnić je pol minute za njimi, potem pa glavnina 3:10 zadaj.

13:20

Še vedno ugibamo, kakšen bo današnji zaključek etape. Petkova19. etapa je tako težka, da bo mogoče današnja »varčevalna« ...

13:18



13:14

Prvi gorski cilj je že za kolesarji. Passo Bordala je naslednji klanec, ki je pravzaprav podaljšek prelaza Passo di Santa Barbara, le da je krajši, 4,5 kilometra je dolg pri 6,7-odstotnem povprečnem naklonu.

13:08

Glavnina je zmanjšala zaostanek na 2:45, še malo pa bodo čez prvi današnji gorski cilj ...

13:04

Glavnino še vedno vleče kolesar Jumbo Visme Affini, kar dobor mu gre od nog, saj ubežniki ne večajo prednosti, še vedno so 3:10 pred rožnato majico.

12:57

Stojnić je odpadel iz skupine ubežnikov, ki ima 3:28 prednsoti pred glavnino z rožnato majico, 130 km pred ciljem.

12:55

Na dirki sta samo še dva kolesarja iz ekipe Soudal Quick Step.

12:51

Edoardo Affini (Jumbo Visma) je vseskozi na čelu glavnine, za njimi so kolesarji Grupama FDJ z rožnato majico.

12:47

Do vzpona na Santo Barbaro je bila povprečna hitrost na etapi 53 km/h!

12:42

Na begu so kolesarji: Aurélien in Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën), Christian Scaroni, Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Cesare Benedetti, Patrick Konrad (Bora-hansgrohe), Jack Haig, Jonathan Milan (Bahrain Victorious), Thomas Champion, Jonathan Lastra (Cofidis), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Mattia Bais (Eolo-Kometa), Davide Gabburo, Filippo Magli, Martin Marcellusi, Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Salvatore Puccio, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Derek Gee (Israel-Premier Tech), Carlos Verona (Movistar), Michael Hepburn, Filippo Zana (Jayco AlUla), Nicolas Dalla Valle, Veljko Stojnić (Team Corratec-Selle Italia), Toms Skujiņš (Trek-Segafredo) in Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

Glavnina zaostaja 3:32, 134 km pred ciljem.



12:37

Ubežniki so že pred podplati Sante Barbare. Passo di Santa Barbara je današnji najtežji klanec in je na vrsti kot prvi današnji kategorizirani. Najhujša strmina seže do 14 odstotkov, skupna dolžina klanca pa je kar 12 kilometrov.

12:35

Sodelavec Miha Hočevar se ravnokar pogovarja z Loro Roglič. Ni ga še nazaj, da bi mi sporočil iz prve roke, kako se počuti Primož. Na startu je bil videti odlično razpoložen, celo brez maske je delil avtograme.



12:32

Današnji posnetki Gira so idilični.

12:30

Današnji press center je na cilju na Monte Bondone. Klanec smo prevozili z avtom, neskončen je, kako mora to biti šele na kolesu, se sprašujemo ... in to po dveh tednih dirkanja. Še hujši pa je današnji prvi klanec na Santa Barbaro! Včeraj sem srečal navijača iz Maribora, ki sta prekolesarila ta klanec, oba sta rekla, da je »ubijalski«.

12:25

Ubežniki in zasledovalci so se združili, zdaj je na begu 26 kolesarjev! Imajo že poldrugo minuto prednosti pred pelotonom, 144 kiometrov pred ciljem.

12:20

V begu je spet Veljko Stojnić, Srb v dresu ekipe Team Corratec - Selle Italia, v skupnem seštevku ni visoko, je pa zelo dejaven na letošnji dirki. Malce spominja na čase, ko so Slovenci imeli po enega kolesarja na dirki, ki ni bil med favoriti, ko so bili Slovenci samo pomočniki. Danes je povsem drugače, samo en Slovenec na dirki, pa še ta bo zmagal ... potrkal sem na les.

12:15

Kolesarji so še vedno na zahodni obali Gardskega jezera. Čudovite posnetke gledamo. To je ena najlepših etap na letošnjem Giru. In najtežjih, seveda.

12:10

V prvi skupini ubežnikov je tudi Jack Haig (Bahrain Victorious), ki v skupnem seštevku zaostaja samo 7:48 za rožnato majico. V drugi zasledovalni skupini pa je Patrick Konrad (Bora Hansgrohe), ki zaostaja 9:06. Zanimivo. Enigma taktike med športnimi direktorji se je začela.

12:05

Na begu je skupina 17. kolesarjev, 1:07 za njimi je zasledovalna skupina v kateri je devet kolesarjev, peloton zaostaja že dve minuti, 150 kilometrov pred ciljem.

12:00

Etapa, o kateri smo že pred Girom govorili največ. Bo določilna ali ne? O tem govorijo vsi, ki danes spremljajo 16. etapo. Pravo gorsko!

16. etapa naj bi bila odločilna za deseterico v skupnem seštevku. FOTO: Giroditalia.it

***

Prava gorska etapa, v kateri naj bi se Giro »prelomil« in favorite postavil na svoja mesta. Nekateri strokovnjaki kljub temu predvidevajo, da se danes še ne bo zgodilo nič posebnega.

Prvih 60 kilometrov današnje 16. gorske etape je bolj ali manj ravninskih, če to sploh lahko napišemo za okolico Gardskega jezera. Po uvodnih in razglednih kilometrih, saj bodo kolesarili ob zahodni obali Gardskega jezera, sledi 140 kilometrov dirke, na kateri bodo morali premagati nič več ali manj kot 5200 višinskih metrov! In to v začetku zaključnega tedna dirke.

Takoj ko bodo zapustili obalo Gardskega jezera, jih čaka že prvi klanec na Nago, ki pa ni kategoriziran. Včeraj smo ga novinarji prekolesarili in danes se čudimo, da tako hud klanec, kot je, niso uvrstili v nobeno težavnostno kategorijo. Za nas je bil to klanec vsaj druge, če že ne prve kategorije.

Prvi večji vzpon se začne pet kilometrov kasneje v Bolognanu. Passo di Santa Barbara je današnji najtežji klanec in je na vrsti kot prvi današnji kategorizirani. Najhujša strmina seže do 14 odstotkov, skupna dolžina klanca pa je kar 12 kilometrov.

Kratek spust pripelje kolesarje do Ronza Chienisa. Pravzaprav je Passo Bordala podaljšek prelaza Passo di Santa Barbara, le da je krajši, 4,5 kilometra je dolg pri 6,7-odstotnem povprečnem naklonu.

Kolesarji se spustijo v Rovereto. Po prečkanju reke Adige se cesta spet dvigne. Prvih šest kilometrov vzpona sega do 8,4-odstotnega povprečnega klanca, po manjšem spustu pa je preostanek vzpona na Matassone manj zahteven. Skupna dolžina vzpona je 11,4 kilometra, povprečni naklon pa znaša 5,4 odstotka.

Spust poteka skoraj vzporedno z vzponom in kolesarji spet dosežejo dolino Adige, le da se vrnejo na vzpon po cesti proti Serradi. Vzpon je dolg 17,7 kilometra, povprečen naklon pa je 5,5-odstoten, medtem ko se zadnjih devet kilometrov pred vasjo dvigne do 6,5 odstotka.

In spet se kolesarji spustijo do Adige, potem zavijejo levo v Aldeno. Ta ravninski odsek je dolg deset kilometrov in potem je čas za zaključni vzpon Monte Bondone. Prve tri kilometre se dvigne za devet odstotkov. Vzpon je dolg 21,4 kilometra in v povprečju znaša 6,7 ​​odstotka. Najstrmejša rampa je 15-odstotna, kolesarje zasači 5,5 kilometra pred vrhom.

Zmagovalci etap na Monte Bondone so bili Charlyj Gaul (1956), Giorgio Furlan (1992) in Ivan Basso (2006).

»Mnogi pravijo, da se danes začenja pravi Giro, ki je doslej že zahteval precej žrtev. To je na papirju etapa z največ višinskimi metri na vsej dirki (5200, op. p.). Bomo videli, če bo vreme spet povedalo svoje. Upam, da ne bo. Mislim, da bo to dan, ko se bodo zgodile spremembe na vrhu skupnega seštevka.«