Primoža Rogliča je zanimal samo drugi dan počitka

Prireditelji so od 106. dirke po Italiji pričakovali spektakel brez primere, ognjevit dvoboj med Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step) in Primožem Rogličem (Jumbo Visma). Belgijskega zvezdnika zaradi okužbe s covidom-19 že teden dni ni več v karavani, v kateri pa se je po njegovem odhodu, vsaj kar se dirkaškega spektakla tiče, zgodilo bore malo. Mrtvi tek med Rogličem in Geraintom Thomasom (Ineos) se je nadaljeval tudi v 15. etapi v okolici Bergama. Na papirju je obetala veliko, ponudila pa je še eno priložnost ubežnikom in zmago Brandonu McNultyju (UAE).