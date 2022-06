Okužbe tudi na dirki po Sloveniji, Pogačar izgubil dva pomočnika

Ko se je kolesarska karavana že nadejala, da je koronavirus preteklost, jo je na več dirkah zajel nov val okužb. Včeraj se je z dirke po Švici umaknila ekipa Jumbo Visma, v izolacijo je moral tudi zvezdnik Ineosa Adam Yates, danes pa so iz ekipe UAE Tadeja Pogačarja sporočili, da imajo okužbe tako v Švici kot na dirki po Sloveniji.

Ekipo UAE sta v 24 urah udarila dva primera okužbe s covidom-19, Marca Hirschija na dirki po Švici in Mikkela Bjerga na dirki po Sloveniji. Oba tekmovalca smo umaknili z dirk, so pri UAE zapisali v sporočilu za javnost. Posledično so na obeh dirkah umaknili po dva kolesarja, v Švici Hirschijevega »cimra« Joela Suterja, v Sloveniji pa Vegarda Stakeja Langna, ki si je sobo delil z Bjergom.

»Na žalost smo tako kot pri številnih drugih ekipah tudi pri nas zaznali porast primerov covida-19. Naše okužene kolesarje smo pregledali, vsi imajo le blažje simptome bolezni,« je o obolelih povedal vodja zdravniške službe pri ekipi UAE Adrian Rotunno.

Zaradi teh težav Pogačar dirko po Sloveniji, na kateri je danes na sporedu 3. etapa od Žalca do Celjskega gradu, nadaljuje le s štirimi pomočniki.

Konec Švice za UAE in Bahrain Victorious

Položaj okoli okužb je sicer iz ure v uro slabši. Iz ekipe Bahrain Victorious so včeraj najavili, da Gino Mäder in Hermann Pernsteiner zaradi prebavnih motenj ne bosta štartala v 5. etapi, danes pa so potrdili, da gre tudi pri njima za okužbo s covidom-19. Staknil jo še tretji, ta čas še neimenovani član ekipe, zato so se odločili, da se tako kot pri Jumbu Vismi z dirke umakne celotna ekipa.

Sledilo je še eno sporočilo ekipe UAE, na dirki po Švici je bil pozitiven tudi Diego Ulissi, tako da se tudi zasedba iz ZAE umika z enotedenske švicarske preizkušnje.