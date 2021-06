Po preštevanju ranjencev gre Tour naprej, Luka Mezgec praznuje

Ranjenci na Touru. FOTO: Anne-christine Poujoulat/Afp

Pogi je že v beli majici. FOTO: Benoit Tessier Pool Via Reuters

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:15

Prva etapa letošnjega Toura, naj se nikoli več ne ponovi.je bil že na tleh, zdaj je v skupnem seštevku že na tretjem mestu.Do tretjega mesta je prišel na izposojenem kolesu. Po prvem masovnem padcu mu ga je posodil moštveni kolega Jonas Vingegaard, ki vozi dva centimetra manjše kolo! Jumbo Visma je moštvo, ki je pri prvem padcu utrpelo največ poškodb. V cilju so polovico ekipe odpeljali na rentgensko slikanje., ki se je nesrečno zaletel v neprevidno navijačico, je skupil hude odrgnine, skupaj z vodjo ekipesta navijačem sporočila, naj bolj spoštujejo kolesarje na dirki in s tem bolj pazijo, kako in kje navijajo.Današnja etapa je podobna včerajšnji, torej spet lahko pričakujemo napetost in nervozo od štarta do cilja. Druga etapa od Perros-Guiereca do Mur-De-Bretagne Guerledan je dolga 183,5 kilometra. Spet ima štiri gorske cilje četrte kategorije in dva tretje, vmes še en leteči cilj.Zaključna dva kilometra sta na klancu Mur-De-Bretagne Guerledan, s 6,9-odstotnim naklonom, ki ga bodo morali pred ciljnim vzponom prevoziti dvakrat. Na 115-kilometru bodo kolesarji vozili skozi Saint Brieuc, rojstno mesto petkratnega zmagovalca in zadnjega Francoza, ki je leta 1985 zmagal na Touru. Etapa na Touru se je tu končala tudi leta 2018, takrat je zmagalje na tem klancu zmagal leta 2011 in potem na Touru celo zmagal.Ali lahkoše enkrat pokaže svojo moč, kajti zaključek mu je spet pisan na nogi. Ali pa bo, tokrat, upajo s svojim kolesom, pokazal, kdo je glavni favorit za rumeno majico?danes praznuje rojstni dan, dočakal je Kristusova leta. Deloven dan bo in upajmo zelo srečen.