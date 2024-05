Pogačar na lovu za Petacchijem

V medijih še vedno odmeva včerajšnja peta Pogijeva etapna zmaga na Giru. Vprašanja, kdo je najboljši kolesar na svetu, že nekaj sezon ni več.

Včeraj je Tadej dosegel svojo peto etapno zmago na svojem prvem Giru. Pred etapo pa so vsi iz njegovega moštva obljubljali, da ne gredo po novo zmago. Pogi pa ne more iz svoje kože. Če pride pod zaključni klanec z manj kot dvema minutama zaostanka, se požene po novo zmago. Tak je. In zato dosega lastnost kolesarskega božanstva. Pravzaprav ga je že dosegel.

Da že sodi med zvezdnike nad zvezdniki je lepo pokazal včerajšnji mladi italijanski up Giulio Pellizzari (VF Group - Bardiani CSF - Faizane). Giulia smo lani občudovali na malem Touru, desetetapni dirki Tour de l'Avenir, na kateri je blestel in zasedel končno drugo mesto, takoj za zdaj Pogačarjevim sotrpinom v moštvu, prav tako mladim Mehičanom Isaacom Del Torom.

Pogi in Giulio, leta 2019. FOTO: Giulio Pellizzari

Zato imamo Pellizzarija za kolesarja prihodnosti. Prihodnost pa je prišla že včeraj. Pogačar se je na zadnjem vzponu pognal za vsemi ubežniki, proti koncu etape in zaključnega klanca pa je pred njim ostal samo še neustrašni Giulio. Prav tisti fant, ki se je leta 2019 tako srčno želel selfija s Pogijem. Dobil ga je, ker je bil Tadej takrat še golobradi novinec med profesionalci in je bil počaščen, da ima že mlade navijače.

Giulio in Pogi včeraj. FOTO: Team UAE

Zato smo mislili, da ga bo Pogi samo dohitel in ne prehitel. Upali smo, da se ne bo ponovil scenarij med Rogličem in pokojnim Ginom Maderjem na 7. etapi dirke Pariz - Nica, leta 2021. Takrat je Primož v rumeni majici neusmiljeno, tik pred ciljem dohitel in prehitel mladega Gina. Nismo vedeli, ali bi morali biti veseli ali ne.

Verjamemo, da je Pogi vedel, da je pred njim ta mladi oboževalec izpred petih let. Ampak, v cilju je Pogi mislil, da je Pellizzari Antonio in ne Giulio. Nič za to. Ko je ta mladenič pristopil k Pogiju, da bi mu čestital za zmago, ga je hkrati prosil za suvenir za njegovega brata, ki si je strašno želel njegova rožnata očala.

Pogi mu je dal očala in še, in še slekel mokro rožnato majico ter mu jo predal v znak prijateljstva. Najboljšega športnega prijateljstva. Ta gesta je v medijih postala viralna.

Kakšna gesta Pogačarja po novi zmagi: Prišel je do mene in vprašal, ali lahko ... (VIDEO)



Pettachi je nedosegljiv

Pogi na letošnjem Giru ne more zmagati na devetih etapah (teoretično lahko), zato smo se včeraj spomnili, kako veličasten kolesar je bil Italijan Alessandro Petacchi. Zmagal je na devetih sprinterskih etapah na Giru leta 2004! Alessandro je najbolj podcenjen, najboljši kolesar, v sodobnem kolesarstvu.



Devet Petacchijevih prstov:



Kar devet etapnih zmag je Petacchi dosegel na Giru 2004. FOTO: Getty Images

Pa še to; Pogačar bo, če bo vse po sreči, drugouvrščenega na 107. Giru, prehitel za več kot sedem minut. Za današnje, sodobno kolesarstvo je to fascinantno, ampak tudi Italijan Gilberto Simoni, je kar dvakrat osvojil Giro z več kot sedemminutno razliko pred drugim v skupnem seštevku. In takrat nismo govorili, da je Gilberto, pravzaprav vesoljec.

Sodobno kolesarstvo je drugačno, ne gre primerjati dvajset let stare dosežke z današnjimi, a vendar, zgodovina se ponavlja, in to ravno v času, ko smo bili prepričani, da so kolesarji vse bolj izenačeni v kakovosti. Da, so, ampak vedno se najde nekdo, ki močno izstopa. Srečni smo lahko, da trenutno zelo izstopa prav Slovenec. Pravzaprav kar dva.