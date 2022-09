Pogačar ni vedel, komu slediti

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je bila blizu in daleč od kolajne, tako pravi vsak, ki je ne osvoji. Reprezentanca je bila sicer dobro vodena, fantje so naredili svoje, vendar se na koncu ni izšlo. Zadovoljni smo lahko, ker se da s tako miselnostjo in pristopom graditi velike uspehe. Jan Tratnik je domala vse storil prav. Morda le ne bi smel pogledati nazaj v zaključku, temveč pogled usmeriti v cilj in »iti na smrt«, do konca, kot pravimo v kolesarskem žargonu. Vendar je to lahko govoriti s kavča, vprašanje je, v kakšnem stanju je bil v zadnjih metrih.

Tadej Pogačar pa morda sodi v kategorijo slovenskih vrhunskih športnikov, ki preveč nihajo, ki se premalo zavedajo vloge, ki so jo dosegli.