Pogačar odgovoril s svojo 20. zmago

Četrta, 148 kilometrov dolga etapa, od Ternija do vrha 14,7 kilometra dolgega klanca, s ciljem na Prati di Tivo je bila najtežja na letošnji dirki dveh morij.Dva klanca, ekstra (HC) kategorije: prvi je bil dolg 13,8 kilometra, Passo Campanelle in drugi, zaključni na Prati di Tivo.Prva sta napadla(Androni Giocattoli-Sidermec) in(Israel Start-Up Nation).je pred štartom opozoril, da vsa pozornost ne bo usmerjena na vodilnega(Jumbo Visma), ampak tudi na nekaj drugih kolesarjev, ki prežijo na končni seštevek. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Pogačar (UAE), Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix), Van Aert,(Deceuninck Quick Step) so bili pred štartom največji favoriti današnje etape, s ciljem na Prati di Tivo.Ubežnikoma sta se pridružila še(Groupama-FDJ) in(Qhubeka Assos). Kvartet je hitro napredoval. Prvi izmed ubežnikov je odpadel Vinjebo, ostali trije pa so imeli že devet minut prednosti. Bolj, ko se je približeval zadnji vzpon, manj prednosti so imeli trije ubežniki. Kmalu po začetku zadnjega vzpona, je v ospredju sam ostal samo še(Israel Start-Up Nation).Osem kilometrov pred ciljem je pravi napadel Bernal, sledil mu je lahko samo Pogačar, v beli majici najboljšega najmlajšega kolesarja na dirki. Kilometer kasneje, ko so Bernala ujeli, je napadel(Ineos Grenadiers). Šest kilometrov pred ciljem je napadel še! Ujel je Thomasa. Sama sta se pognala v lov za vodečim Schmidtom. Ujela in prehitela sta ga pet kilometrov pred ciljem, potem pa je Thomas izpustil Pogačarja in ta je nadaljeval sam.Štiri kilometre pred vrhom se je za Pogijem pognal Bernal, potem še Landa.(Bike Excange) je napadel tri kilometre pred ciljem. Pogačar je imel 13 sekund prednosti. Yates se je hitro približeval Pogačarju, a mu je zmanjkalo kilometrov do cilja.(UAE) je pri 22 letih slavil svojo 20. profesionalno zmago. Z današnjim podvigom je prevzel vodstvo na dirki Tirreno–Adriatico in ima 35 sekund prednosti pred Belgijcem van Aertom in Kolumbijcem(Education First). Jutri je na sporedu kratek, vendar strm ciljni vzpon v Castelfidardu, dirka pa se bo končala z 10,1 km dolgo torkovo vožnjo na kronometer v San Benedettu del Trontu na jadranski obali.