Pogačar: Osredotočam se nase, da bom vsaj tako dober, kot sem bil letos

Kljub želji po napredku bo težko ponoviti sezono 2024. Med drugim je slavil na dirki po Italiji in Franciji, z naslovom svetovnega prvaka pa je v eni sezoni postal šele tretji kolesar z osvojeno »trojno krono«. Poleg tega je slavil še na mnogih drugih dirkah, skupaj pa v 58 tekmovalnih dneh zbral kar 25 zmag.

»Na kar nekaj dirkah sem že branil zmago. Prihodnje leto ne bo nič drugače, ko bom branil zmage. Izstopalo bo svetovno prvenstvo, saj gre za specifično dirko. Ni se velikokrat zgodilo, da bi kdo ponovil zmago na SP. Z večjim veseljem pa bom šel tudi na dirke, kjer še nisem slavil, in poskusil tam pobrati zmage,« je v pogovoru s predstavniki medijev dejal Pogačar.

S tekmeci na vseh največjih dirkah se ne obremenjuje. »Vem, da trenirajo in želijo biti boljši kot prejšnja leta, a isto imam v mislih tudi sam. Osredotočam se nase, da bom vsaj tako dober, kot sem bil letos,« je pristavil prvi kolesar svetovne lestvice.

Nagrade in nazivi, ki se nanj lepijo v zadnjih letih, mu pomenijo veliko. »Navsezadnje vse leto garaš za dirke in da se na njih dokažeš. Lepo je, da lahko po njej obudiš spomine na takšnih dogodkih,« pravi 26-letnik s Klanca pri Komendi.

V zadnjih tednih je bil na oddihu z zaročenko in najboljšo slovensko kolesarko v letu 2024 Urško Žigart, trenutno pa doma opravlja številne obveznosti. V tem času ni poprijel za kolo: »Ko je čas za počitek, je čas za počitek in ne razmišljanje o kolesu.« Tudi trase Toura 2025 še ni posebej pogledal. Ob vseh obveznostih upa, da bo čas za to decembra.

Takrat bo čas tudi za intenzivnejše treninge na prvih pripravah z ekipo UAE Team Emirates, s katero je pred kratkim podaljšal pogodbo. Trenutne razmere v Sloveniji pa niso najboljše.

Tadej Pogačar o trenutnih razmerah za trening v Sloveniji: »Zelo neprijetne razmere za trening, ampak čas je že tak, da je treba stisniti zobe in trenirati v takšnem, kot je.« FOTO: Papon Bernard/Reuters

Tudi zato, da bi imel na kolesu čim manj slabih dni. »V kolesarstvu ne gre brez slabih dni, tudi na splošno je tako v športu. Sam sem jih nekaj letos imel, a se to na srečo ni videlo in jih lahko obdržim zase,« skrivnostno pravi Pogačar.

Precej več je bilo zmag, trenutno jih ima na računu kar 88. V letu 2024 prav posebej ni izpostavil nobene, a naslov svetovnega prvaka nosi dodaten pomen. »Toliko je bilo lepih zmag, pravzaprav na vseh največjih dirkah. Vseeno pa morda izstopa reprezentančna na svetovnem prvenstvu, ki ima kanček večji pomen. Zares pa se ne morem odločiti, celotna sezona je bila odlična,« je priznal trikratni zmagovalec Toura (2020, 2021).

Pogačar v mavrični majici svetovnega prvaka, ki jo bo nosil tudi v prihodnji sezoni. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Vselej rad poudarja, da se želi preizkusiti na dirkah, na katerih še ni slavil. Ena v tem pogledu izstopa, in sicer Pariz–Roubaix oziroma tlakovani severni pekel severnega dela Francije.

»Za zdaj se še ne vidim kot zmagovalec Pariz–Roubaixa, ampak nikoli ne veš. Če bo forma prava za tako dirko, se lahko prilagodi program tudi skozi leto. Sam se sicer ne vidim na tej dirki še vsaj kakšno leto, dve, tri. Vuelta pa bo zagotovo prej na programu,« pravi Pogačar, ki bi utegnil v letu 2025 nastopiti tako na dirki po Franciji kot Španiji.

Vseeno pa priznava, da ima francoska pentlja posebno veljavo v svetu kolesarstva: »Tour de France je največja dirka na svetu in traja tri tedne, tako da gre za velik kolesarski praznik skozi celoten julij. Vendar sam res uživam tudi na klasikah, enodnevnih dirkah, ko se ti ni treba mučiti 21 dni, ampak zgolj en dan. Spomeniki, svetovna prvenstva so mi res ene najlepših dirk.«

Pogačar po zmagi na dirki po Lombardiji. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Vajen svojih zmag je za konec izpostavil še enega izmed vrhuncev slovenskega športnega leta 2024. »Izpostavil bi Janjo Garnbret v Parizu v športnem plezanju. Res jo je bilo vrhunsko gledati,« je zaključil kolesarski zvezdnik.