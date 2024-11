Ne samo Pogi, ekipo bo imela tudi Pika

V nadaljevanju preberite:

Za najboljšim in najlepšim kolesarskim parom, kot ju je na podelitvi Rogovega zlatega kolesa nagovoril ljubljanski župan Zoran Janković, je najuspešnejša sezona doslej. Tadejeva se je s skupno 25 zmagami, med katerimi so bile tudi rožnata majica na Giru, rumena na Touru in mavrična na svetovnem prvenstvu v Švici, zapisala v anale svetovnega kolesarstva. Urška je zmagi slavila na obeh preizkušnjah DP, ob tem pa z vidnimi uvrstitvami na svetovni sceni, nazadnje s 4. mestom na dirki po Emiliji sebi in drugim dokazala, da napreduje ter da se tudi v njej skriva potencial za velike uspehe.

Kolesarsko kariero bo Pogačar končal preskrbljen, bolj kot o povečevanju ali zapravljanju bogastva pa razmišlja o tem, kako bi ga del vrnil okolju, v katerem je zrasel.