Tadej Pogačar zvestobo ekipi UAE obljubil do leta 2030

Tadej Pogačar in ekipa UAE je naveza, ki ta čas vlada kolesarskemu svetu. To je po 25 letošnjih zmagah zvezdnika s Klanca pri Komendi in 81 moštva iz Združenih arabskih emiratov bolj jasno kot kadar koli. Kot vse kaže, pa bo v svetu vrtenja pedal tempo na vrhu narekovala še dolgo časa. Pogačar je, kot je bilo pričakovati, s svojimi delodajalci pogodbo podaljšal vse do leta 2030.

»Izjemno sem ponosen na to, da sem podaljšal sodelovanje z ekipo UAE. Ta ekipa je bila moj dom zadnjih pet let in ne morem si predstavljati, da bi bil zdaj kje drugje. Najboljše trenutke v karieri sem doživel v moštvu UAE in to je priznanje tudi vsemu spremljevalnemu osebju, vodstvo, moštvenim kolegom in partnerjem, ki so mi omogočili, da sem dirkal na najvišji ravni. Zelo vesel sem prihodnosti. Ekipa mi daje najboljše možnosti za to, da se borim za zmage in to je isto, kar nameravam početi še naprej,« je Pogačar povedal v sporočilu za javnost, ki ga je ekipe UAE objavila med bivanjem njenih kolesarjev v ZAE.

Tam se mudijo na moštvenem taboru ob koncu sezone, sicer pa je do podaljšanja pogodbe s Pogačarjem bržčas prišlo že pred nekaj meseci, po naših informacijah kmalu po Pogačarjevi zmagi na Giru.

»Izjemen občutek je, da lahko oznanim podaljšanje pogodbe s Tadejem Pogačarjem, vodjo naše ekipe in najboljšim kolesarjem na svetu. Tadej se je ekipi pridružil kot ambiciozen 20-letnik in spremljali smo, kako se je to sezono razcvetel v zmagovalca Gira, Toura in svetovnega prvaka. Vsi vidijo, kako nadarjen je, vendar je tudi eden od najbolj marljivih kolesarjev v karavani. Tadej si zasluži vse svoje uspehe, navdušen sem, da bo pri nas ostal še dolga leta,« je o slavnostnem trenutku povedal Mauro Gianetti, direktor ekipe UAE, pri kateri številk z nove pogodbe sicer ne razkrivajo.

Od 10 do 12 milijonov na sezono

Po dosedanji pogodbi, ki je veljala do konca sezone 2027, je Pogačar prejemal okoli šest milijonov evrov na sezono, in bil že s tem najbolje plačani kolesar na svetu. Po novi pogodbi, ki se bo iztekla, ko bo star 32 let, pa naj bi po špekulacijah, ki so se pojavile konec maja, zaslužil med 10 in 12 milijonov evrov na sezono. Ob tem naj bi njegova prestopna klavzula znašala okoli 180 milijonov evrov.

Poslovni direktor ekipe UAE Mauro Gianetti upa na še dolgo in uspešno sodelovanje s Tadejem Pogačarjem. FOTO: Miha Hočevar

Glede na letošnjo prevlado njegovi delodajalci, pri katerih je leta 2019 začel kariero med profesionalci, bržkone niso imeli veliko pomislekov glede povišice. »To je poseben trenutek za našo ekipo in za kolesarstvo v ZAE. Tadej je neverjeten talent, ki izjemno predstavlja UAE. Je svetilnik navdiha za naslednji rod, številni ga imajo radi in je njihov idol. Privilegij je bil spremljati, kako se je razvil v osebnost, kakršna je danes, stežka bi bil lahko bolj ponosen na to, kar je že dosegal za našo ekipo. Medtem ko spremljamo, kako se kolesarstvo krepi v naši regiji, ni nobenega dvoma, da je Tadej skupaj z moštvenimi kolegi največji razlog za to. To je poseben dan za kolesarstvo, veselimo se prihodnosti,« je o podaljšanju sodelovanju s kolesarsko številko ena dodal predsednik ekipe UAE Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri.