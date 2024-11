Rekorder rumene pentlje je napovedal slovo

Kolesarska legenda Mark Cavendish končuje svojo kolesarsko kariero. »V nedeljo bo zadnja dirka v moji profesionalni kolesarski karieri,« je 39-letni Britanec sporočil na Instagramu. Slovo bo proslavil na manjši dirki v Singapurju, ki jo organizirajo prireditelji dirke po Franciji in je zadnja v sklopu promocijske azijske turneje.

Cavendish je dolgo okleval in ni želel potrditi, da se kariera res bliža koncu, puščal je vrata priprta, da bi se še enkrat vrnil na Tour. »Nič se ne more primerjati s tem občutkom, ko si na dirki po Franciji, za to kolesarji živimo,« je dejal, a je zdaj vendarle ocenil, da je bilo 35 etapnih zmag na rumeni pentlji dovolj.

Zadnjo dirko (brez tekmovalnega naboja) kariere bo odpeljal v Singapurju. FOTO: Roslan Rahman/AFP

Rekel je, da je imel veliko srečo, da je skoraj 20 let delal tisto, kar je imel najraje, in zdaj lahko reče, da je na kolesu dosegel vse, kar je lahko. Vedno je želel narediti spremembo v kolesarstvu, »in zdaj sem pripravljen videti, kaj mi prinaša naslednje poglavje življenja,« je zapisal Cavendish.

Objavil je tudi video s posnetki nekaterih njegovih največjih uspehov. Poleg rekordnega števila 35 etapnih zmag na dirki po Franciji je član ekipe Astana slavil naslova svetovnega prvaka na velodromu (2005, 2008, 2016) in na cesti (2011) ter olimpijsko srebro leta 2016 v Riu de Janeiru.