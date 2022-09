Pogačar po zmagi v Kanadi snuje še kolajno tam spodaj

Selektor moške kolesarske reprezentance Uroš Murn in drugi vodilni člani slovenskih selekcij so razkrili načrte pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki bo med 17. in 25. septembrom v avstralskem Wollongongu. Glavni slovenski adut v deželi tam spodaj bo Tadej Pogačar.

Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji v letih 2020 in 2021 je sijajno pripravljenost pokazal na nedeljski dirki svetovne serije za veliko nagrado Montreala, ko je v ciljnem šprintu ugnal bržkone najbolj vsestranskega kolesarja na svetu, Belgijca Wouta Van Aerta, in Italijana Andreo Bagiolija.

Poleg 23-letnega kolesarja iz Klanca pri Komendi bodo v Novem Južnem Walesu za Slovenijo nastopili še Jan Tratnik, Domen Novak, Jan Polanc, Jaka Primožič in David Per.

Slovenija, ki bo nastopila le v posamičnih disciplinah, ekipnemu kronometru pa se je odpovedala, je imela na letošnjem SP pravico do nastopa z osmimi kolesarji, a bo nastopila s šestimi. Primož Roglič, Matej Mohorič in Luka Mezgec so se zavoljo zdravstvenih težav odpovedali nastopu, Kristijan Koren pa zaradi slabše pripravljenosti.

Eugenia Bujak je najboljša slovenska kolesarka. FOTO: Marco Bertorello/AFP

»Od letošnjega SP veliko pričakujemo, sploh po včerajšnji zmagi Pogačarja v Montrealu,« je uvodoma dejal Murn in dodal: »Pogačar je seveda naš načrt A, a imamo pripravljen tudi načrt B, kjer bi glavno vlogo na cesti dirki, na katero največ stavimo, prevzel Tratnik, ki je v tem trenutku zelo dobro pripravljen.«

Prednost cestni dirki

Pogačar je takoj po dirki v Montrealu odpotoval v Avstralijo, v video-nagovoru pa je lanski nosilec bronaste olimpijske kolajne na cestni dirki v Tokiu dejal: »Veselim se preizkušnje v Avstraliji, kjer sem nazadnje tekmoval leta 2019, kar je bila tudi moja prva dirka v poklicni karieri. Upam na dobro uvrstitev na kronometrski in cestni dirki, a bolj se bom osredotočil na slednjo. Imamo zelo dobro ekipo, vsi se sijajno razumemo, naša pripravljenost je na visoki ravni.«

Jan Tratnik je v dobri formi. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Predsednik Kolesarske zveze Slovenije (KZS) Pavel Marđonović je dejal, da bo SP v Avstraliji finančno izjemno velik zalogaj, a da upa na nove vrhunske izide Slovencev. Ob tem kaže omeniti, da bodo v primerjavi z lanskim SP v Belgiji stroški vsaj trikrat višji, okvirno bodo znašali med 180.000 in 200.000 evrov. Zavoljo tega so se nekatere reprezentance odpovedale nastopu na peti celini, dokončen seznam nastopajočih bo znan šele na samem prizorišču sicer močnega avstralskega kolesarskega središča.

Slovenke merijo visoko

V ženski konkurenci bodo slovenske barve pod vodstvom Gorazda Penka zastopale Eugenia Bujak, Urška Pintar, Špela Kern in Urška Žigart. »Na preteklih svetovnih in evropskih prvenstvih smo dokazale, da smo na zahtevnih trasah konkurenčne najboljšim in sposobne doseči dobre rezultate. Menim, da smo dobro pripravljene,« je dejala izkušena 36-letna slovenska reprezentantka Pintarjeva.

V reprezentanci do 23 let bodo pod taktirko selektorja Martina Hvastije nastopili Matevž Govekar, Boštjan Murn, Anže Skok in Mihael Štajnar, v mladinski pod vodstvom Naceta Korošca pa Žak Eržen, Natan Gregorčič in Aljaž Turk.

Na SP bo nastopilo okoli tisoč kolesarjev iz več kot 70 držav, v osmih tekmovalnih dneh pa bo na sporedu 11 dirk.