Pogačar rumeno majico že pocukal za rokav

Kolesarska Slovenija se je tresla že med uvodno etapo 109. dirke po Franciji. Dež je ceste v Købehavnu razmočil, še preden so se nanje podali najboljši kolesarji na svetu, in marsikateri je pristal na tleh, a na srečo nobeden od petih Slovencev. Najhitrejši med njimi je bil Tadej Pogačar (UAE), ki ni bil daleč od tega, da bi že oblekel rumeno majico, ki jo je zadnji dve leti nosil v Parizu. Hitrejša sta bila samo Wout van Aert (Jumbo Visma) in presenetljivi zmagovalec Yves Lampaert (Quick Step).