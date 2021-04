Pogačar se lahko na Tour pripravi tudi doma

V nadaljevanju preberite:

Za zmago v Liegeu je Tadej Pogačar pokazal vse svoje kolesarske kvalitete, tudi to, da je izjemno močan v igri živcev. Ta praviloma odloča v šprintih v nasprotni veter. Dejstvo, da je Alejandro Valverde prvi začel šprint in končal zunaj odra za zmagovalce, kaže na to, da je pihalo precej močno, saj je bil med najmočnejšimi šprinterji v zmagoviti skupini. V takšnem zaključku premagati njega in Juliana Alaphilippa, ki sodita med najbolj izkušene in pretkane kolesarje v karavani, je umetnost.