Pogačar še utrdil vodstvo na vrhu lestvice Ucija

Tadej Pogačar je po sobotni zmagi na sloviti dirki po Lombardiji še povišal prednost pred zasledovalci na danes posodobljeni lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič je ostal na tretjem mestu, Matej Mohorič pa zdrsnil na 12. Pogačar (UAE Team Emirates) je za zmago ob debiju na zadnjem spomeniku sezone po Lombardiji prejel še dodatnih 500 točk, na vrhu pa ima 5353 točk. Prednost pred drugouvrščenim Belgijcem Woutom van Aertom (Jumbo-Visma) zdaj znaša 971 točk.



Tretji je Roglič (Jumbo-Visma) s 3924 točkami, potem ko je pretekli teden dobil najstarejšo enodnevno klasiko Milano - Torino, za četrto mesto po Lombardiji prejel pa še dodatnih 275 točk. Mohorič, ki je danes podaljšal pogodbo z Bahrain Victorious, je po odstopu na dirki po Lombardiji zdrsnil na 12. mesto. Med najboljšimi 500 kolesarji so še štirje Slovenci. Jan Polanc (UAE Team Emirates) je izgubil sedem mest in je 233., Jan Tratnik (Bahrain Victorious) je izgubil štiri mesta in je 321. Luka Mezgec (BikeExchange) je ostal 444., za štiri mesta pa je na 495. pozicijo napredoval Kristjan Hočevar (Adria Mobil).



Na lestvici držav še naprej vodi Belgija, ki ima 14.289 točke, druga je ponovno Slovenija (11.983), ki je prehitela tretjo Francijo (11.537). Med ekipami bo sezono na vrhu sklenilo belgijsko moštvo Deceuninck-Quick-Step (15.591 točk), sledita pa britanski Ineos Grenadiers (14.889) in nizozemska Jumbo-Visma (12.915). Pogačarjeva ekipa UAE Team Emirates je četrta z 12.092 točkami. Sezona svetovne serije se je sicer končala prav z dirko po Lombardiji, nekaj preizkušenj pa bo do konca prvega tedna v novembru potekalo na nižji ravni.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: