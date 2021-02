Pogačar za začetek šesti

Tadej Pogačar meri na zmago. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Tadej Pogačar: »Zelo zahtevna etapa je za nami, toda naša ekipa je opravila sijajno delo s štirimi kolesarji v vodilni skupini. Na žalost se nam ni izšlo za zmago, a pokazali smo, da smo močni in da se lahko borimo pri vrhu. V naslednjih dneh bomo imeli še več priložnosti.«

Nizozemecje zmagovalec prve etape dirke po Združenih arabskih emiratih od Al Dafre do Al Mirfe (176 km). Najbolje se je znašel v manjši skupini, ta se je izoblikovala po napadih v močnem bočnem vetru, ki je povsem razredčil glavnino. Med vodilnimi je bil tudi Slovenec, ki je bil šesti.Etapo je zaznamoval močan bočni veter, ki je povzročil številne ešalone. Glavnina, ki je štela 140 kolesarjev, se je začela drobiti že po nekaj sto metrih, a se je stanje po slabi uri kolesarjenja umirilo. Glavnina je bila spet skupaj, a le nekaj deset kilometrov, ko je znova prišlo do redčenja skupine.Tokrat je bil v ospredju tudi Pogačar. Ta je bil del skupine 23 kolesarjev, ki si je pridobila veliko prednost pred zasledovalci, med katerimi je bila večina favoritov za skupno zmago na dirki, ki bo trajala do 27. februarja. Do konca etape je ta prednost narasla na skoraj osem minut in pol.Prva skupina je nato le še obračunala za zmago, napadi pa so se začeli vrstiti v zadnjih desetih kilometrih. Vsi napadi so bili nevtralizirani, v sprintu pa je bil lanski zmagovalec dirke po Flandriji van der Poel (Alpecin Fenix) daleč najmočnejši. Prehitel je Nizozemca(Jumbo-Visma) in Danca(Deceuninck-Quick-step).Pogačar (UAE Team Emirates) je na drugem vmesnem šprintu celo osvojil dve bonifikacijski sekundi, največ pa je pri tem pridobil(Deceuninck-Quick-step), ki je po zaslugi šestih dodatnih sekund edini od favoritov pred začetkom dirke, ki je v skupnem seštevku pred Pogačarjem. V njem ima lanski zmagovalec dirke po Franciji na petem mestu osem sekund zaostanka za van der Poelom. Almeida je četrti s sedmimi sekundami zaostanka. Vmes sta še Dekker (+0:04) in Moerkoev (+0:06).V ponedeljek bo zanimiv ravninski 13 kilometrov dolg kronometer po otoku Al Hudajriat. Tudi za to etapo napovedujejo močan veter, kar bi moralo ustrezati najmočnejšim kolesarjem. V prvi vrsti svetovnemu prvaku Italijanu, ki bo lovil osmo zaporedno zmago v vožnji na čas.Prvi kolesar se bo s štartne rampe pognal ob 10.45, Pogačar pa se bo v prvem kronometru po znameniti zmagi v predzadnji etapi lanskega Toura s starta pognal nekaj čez 13. uro.