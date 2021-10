Pogačarja na poti do zmage v Vareseju ustavila počena zračnica

Pred Tadejem Pogačarjem sta bila le Italijana Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), ki je dobil dirko drugič v karieri, in moštveni kolega Pogačarja pri ekipi UAE Emirates Davide Formolo. Njuna prednost je znašala 38 sekund.



Vsi, ki so spremljali 100. izvedbo krožne preizkušnje, dolge 196,7 kilometra, so zagotovo dobili občutek, da je bil Pogačar najmočnejši kolesar v karavani. Dvakratni zmagovalec Toura je že hitro napadel, bil do 45 kilometrov pred ciljem v ubežni skupini osmih kolesarjev, le njegova ekipa je imela v tej skupini dva predstavnika, poleg Slovenca še Formola.



Toda nato je slovenskega asa zaustavila počena zračnica. Pristal je v glavnini, z lahkoto odgovarjal napadom, ker pa je imel v ospredju moštvenega kolega, ki je preostalim ubežnikom povrhu še ušel z rojakom de Marchijem, ni imel interesa, da bi k Formolu povlekel še kakšnega močnega kolesarja.

Poskrbel za dvojno slavje ekipe UAE

Na njegovo žalost Formolu v šprintu ni uspelo ugnati rojaka, je pa Pogačar, sicer edini slovenski predstavnik na dirki 1. kategorije, z odličnim zaključkom poskrbel, da so imeli »emirati« dva predstavnika na zmagovalnih stopničkah. V sprintu v Vareseju so za njim zaostali Francoz Benoit Cosnefroy, Danec Andreas Kron, Kolumbijec Sergio Higuita, Italijan Lorenzo Rota, Francoz David Gaudu in še pet drugih kolesarjev.



Za Italijo je bila na dirki že 87. zmaga, De Marchi je bil najboljši že leta 2018. Tekmecem so do zdaj prepustili le 13 zmag, eno tudi Sloveniji, leta 2019 je dirko dobil Primož Roglič. Lani je dirka zaradi epidemije odpadla.

