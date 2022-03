Pogačarja speljali na napačno pot

V nadaljevanju preberite:

Na dirkah Tirreno–Adriatico in Pariz–Nica, na katerih se zmagama v skupnem seštevku naproti peljeta Tadej Pogačar in Primož Roglič, je danes na spored vrhunec. Oba slovenska asa čakata kraljevski etapi, pred katerima sta brez težav ubranila modro in rumeno majico.