Pogačarjeva rožnata misija opravljena, na vrsti je rumena

Kolesarski kralj se je ob zmagi na sobotni 20. etapi v Bassanu del Grappa na ciljni črti priklonil svoji publiki, kolesarski svet pa se je včeraj v Rimu priklonil njemu. Tadej Pogačar je po Primožu Rogliču postal drugi zaporedni slovenski zmagovalec Gira in to v velikem slogu. Na najhitrejši dirki po Italiji doslej (41,86 km/h) je najbližjega zasledovalca Danija Martineza (Bora Hansgrohe) pustil skoraj deset minut za seboj in v treh tednih slavil kar šest etapnih zmag. Rožnato misijo je opravil z odliko, pred njim pa je v sezoni, ki postaja vse bolj zgodovinska, še rumena na francoskih cestah.