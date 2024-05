Pogi je zmagovalec 20. etape in 107. Gira

»Ni mi bilo treba, a sem moral tako dirkati. To je bila predstava za vse navijače in vse, ki so mi pomagali do tega uspeha«, je v cilju rekel Tadej Pogačar.

In res je Pogi spet prikazal pravi spektakel in zapečatil zmago na 107. Giru. Nepozaben dan na Giru! Kot bi se ponovile Svete Višarje z lanskega Gira!

Tako je potekala 20. etapa v živo

Predzadnja etapa je bila dolga 175 kilometrov s startom v Alpagu in ciljem v Bassano del Grappa. Kar 4500 višinskih metrov je bilo še pred kolesarji en dan pred koncem tritedenske dirke.

Čez Monte Grappo so morali dvakrat. Dvakrat čez ta pošastni 18-kilometrski klanec, ki je bil okupiran s tisočimi Slovenci ob cesti. Danes je bil na tem klancu še en slovenski športni praznik.

Pogačar je napadel na pet kilometrov pred vrhom Monte Grappe. Spet je bil pred njim samo Giulio Pellizzari. Pogi ga je spet ujel in prehitel, sledil je samo še spust s tega pošastnega klanca. Vse se je izšlo, Pogi niti na spustu ni naredil napake, na cilj predzadnje etape je prišel debeli dve minuti pred najbližjimi zasledovalci.

Tadej je v skupnem seštevku še povečal prednost. Martinez ostaja na drugem mestu in Thomas na tretjem.

Rezultati 20. etape



1. Tadej Pogačar

2. Valentin Paret-Peintre + 2.07

3. Daniel Felipe Martínez

4. Antonio Tiberi

5. Einer Rubio

6. Giulio Pellizzari

7. Geraint Thomas

8. Ben O’Connor

9. Michael Storer + 2.31

10. Rafal Majka + 3.08

Skupni seštevek pred zadnjo 21. etapo

1. Tadej Pogačar

2. Daniel Felipe Martínez + 9.57

3. Geraint Thomas + 10.26

4. Ben O’Connor + 12.09

5. Antonio Tiberi + 12.52

6. Thymen Arensman + 14.33

7. Einer Rubio + 15.56

8. Jan Hirt + 18.059

9. Romain Bardet + 20.32

10. Michael Storer + 21.11



Jutri še zadnja etapa



Zadnja etapa 107. dirke po Italiji bo spet v Rimu, kjer bodo startali in se odpeljali do 16 kilometrov oddaljenega Lida di Castela Fusana ob Tirenskem morju in nazaj. Ciljni krog po Rimu je dolg 14 kilometrov. Prevozili bodo šest krogov po ravninskih ulicah večnega mesta in potem bo sledil še zadnji šprinterski obračun.