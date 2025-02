Izginotje trikratnega svetovnega prvaka lažni preplah

Pogrešan je trikratni svetovni prvak v kolesarstvu in španska kolesarska legenda, Oscar Freire, so danes objavili španski mediji. Na srečo se je kmalu za tem izkazalo, da je šlo za lažni preplah.

Njegova družina je izginutje španski policiji prijavila včeraj, po poročanju tujih medijev pa naj bi stik s kolesarjem izgubili že v torek. 48-letnik naj bi se nazadnje od doma odpravil peš, njegov avto so namreč takoj po prijavi našli v mestu Torrelavega v provinci Cantabria na severu Španije, kjer se je kolesar rodil.

Zgodba se je končala srečno, Freirejev brat je medijem potrdil, da so ga našli ter da je z njim vse v redu. Viri blizu nekdanjega kolesarskega asa pa so za časnik As dejali, da je šlo za zasebno zadevo, ki ne bi smela priti v medije.

Freirejeva kolesarska kariera je sicer trajala petnajst let – tekmovati je začel leta 1997, zadnjo dirko pa je prekolesaril leta 2012.

Svetovno prvenstvo v cestni dirki je osvojil trikrat, in sicer leta 1999, 2001 ter 2004. To so pred njim dosegli le Alfredo Binda in Rik Van Steenbergen ter Eddy Merckx.

Pred kratkim je bil Freire tudi eden izmed kandidatov za selektorja španske reprezentance, položaj pa je na koncu zasedel Alejandro Valverde.