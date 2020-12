Polanc tudi v prihodnjem letu ob Pogačarju

Kolesarsko moštvo UAE Team Emirates je sporočilo, da je s Slovencempodpisalo novo eno letno pogodbo.Osemindvajsetletni Kranjčan bo za dosedanjega delodajalca kolesaril vsaj do konca sezone 2021 in bo tako tudi v prihodnjem letu moštveni kolega zmagovalca dirke po Franciji»Zelo ponosen na naše posebno leto 2020 in navdušen nad letom 2021 s to ekipo,« je na omrežju Twitter zapisal Polanc.Najboljša posamična uvrstitev Jana Polanca v letu 2020 je bilo tretje mesto na državnem prvenstvu v kronometru na Pokljuki, kjer je zaostal za Pogačarjem in najboljšim slovenskim športnikom leta , sicer pa se je zelo izkazal na dirki po Franciji, kjer je kot pomočnik pomagal Tadeju Pogačarju do skupne zmage.Osemindvajsetletnik je k moštvu iz takrat kolesarskega kluba Radenska prišel 1. avgusta leta 2013, ko je ekipa s profesionalno licenco tekmovala pod imenom Lampre-Merida. Dolgoletno zvestobo pa so vodilni možje nagradili z novo, enoletno pogodbo.Polanc, eden od sedmih slovenskih kolesarjev v svetovni seriji, je v profesionalni karieri dobil tri preizkušnje, od tega dve na dirki po Italiji v letih 2015 in 2017, najboljši pa je bil še na DP v kronometru pred tremi leti.