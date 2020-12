Roglič, Lampičeva in rokometaši najboljši v koronskem letu

Lampičeva kot vzornica Majdičeva

Kristjan Čeh je največji up slovenske atletike. FOTO: Christine Olsson/Reuters

Anamarija Lampič je naslednica Janje Garnbret. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Izbrana družba

Slovenski rokometaši so navdušili na Švedskem. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Kolesar, smučarska tekačicainso najboljša posameznika in ekipa leta 2020 v izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS). Najbolj obetavna mlada športna osebnost je atlet. Prireditev tokrat zaradi covida-19 ni bila v Cankarjevem domu, ampak v studiu TV Slovenija.Roglič, ki je med drugim ubranil naslov zmagovalca na dirki po Španiji in bil drugi na dirki po Franciji, je bil najboljši slovenski športnik že lani. Letos je v dvoboju v glasovanju članov DŠNS dobil 61 glasov in ugnal prijatelja in tekmeca, ki je zbral 43 glasov.Pogačar se je izkazal na francoski pentlji, kjer je v epskem slovenskem obračunu za zmago prav v zaključku z izjemnim kronometrov na največji etapni dirki na svetu ugnal Rogliča. Ta je sezono začel in končal na prvem mestu svetovne lestvice, vmes ga je za kratko prehitel Pogačar.Lampičeva je za prvi naziv najboljše slovenske športnice leta nasledila plezalko. Lampičeva je med drugim osvojila tretje mesto v šprinterskem seštevku svetovnega pokala in bila v zbiru šprintov najboljša tudi na prestižni novoletni turneji Tour de ski. V tradicionalni anketi DŠNS je dobila kar 81 od 115 možnih glasov. Nagrad v posamičnih konkurenci za drugo in tretje mesto letos ni bilo. Pred njo je bila najboljša slovenska smučarska tekačicaMoška rokometna reprezentanca Slovenije je bila januarja četrta na evropskem prvenstvu ter je dobila 65 glasov. Prek 20 glasov je prejela le še moška reprezentanca v kanuju;inso osvojili ekipni evropski naslov v Pragi. Rokometaši so bili najboljši po letu 1993, ko so osvojili bron na sredozemskih igrah v Franciji.Za najbolj obetavno mlado športno osebnost leta je bil izbran Ptujčan Čeh, ki se je v sezoni, ko ni bilo največjih atletskih tekmovanj, na večjih mitingih izstrelil v svetovni vrh meta diska. Leto 2020 bo ostalo zapisano kot posebno. V pore življenja po domala vsem svetu, še posebej pa v našem (srednje)evropskem okolju, se je naselil koronavirus in poskrbel za novi vsakdan z zaprtimi šolami, vrtci, posebnimi razmerami v zdravstvenih ustanovah, novi zgodbi v javnem prometu, z odpovedanimi potovanji ...In tako tudi ob krepko spremenjenem športnem koledarju s prestavljenima največjim dogodkoma, olimpijskimi igrami ter evropskem prvenstvu v nogometu, ter še s kopico drugih velikih tekmovanj, ki so jih prireditelji morali prenesti bodisi na prihodnje leto bodisi kar odpovedati.Kljub temu pa so se na številnih tekmovanjih z izjemnimi uspehi izkazali slovenski predstavniki. Zato je DŠNS tudi v tem posebnem letu podelilo nagrade najboljšim športnicam in športnikom. Razglasili so jih na 53. podelitvi nagrad, ki je potekala v studiu Televizije Slovenija z neposrednim prenosom in prvič v zgodovini brez gledalcev.Med prenosom so se predstavile športne legendeinPrireditev sta vodila športna novinarjain. Za glasbeno spremljavo je skrbela nekdanja športnica in manekenka, ki utrjuje svoj sloves na največjih elektronskih festivalih, popestrila pa tudi Mala terasa sinRežiser prireditve je bil, scenograf pa. Priznanja za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ - Slovenska industrija jekla, oblikoval jih je umetnik. Olimpijski komite Slovenije pa je ob tej priložnosti podelil tudi svoja najvišja priznanja.