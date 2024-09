Poškodovanega Mohoriča ne bo v Zürich, slovenske ambicije segajo do lovorike

V nadaljevanju preberite:

Z nastopi mešanih štafet, med katerimi ni bilo slovenske, so se na 97. svetovnem prvenstvu v Zürichu končale preizkušnje v vožnji na čas. Na njih sta najboljši uvrstitvi naši izbrani vrsti prikolesarila Primož Roglič z 12. in Urška Žigart s 17. mestom. Zdaj so na vrsti cestne dirke, na katerih ima Slovenija precej višje ambicije, ki kljub odpovedi Mateja Mohoriča segajo vse do mavrične majice.