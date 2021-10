Predstavili so Tour 2022

Zastor za dirko po Franciji 2022 je odstrt, etape so predstavljene, čakamo najprej na 24. junij 2022, ko se bo v Parizu začel Tour de France Femme, dirka za ženske, in 1. julij, ko bo veliki start, Grand Départ Toura v Københavnu na Danskem.

Ženski Tour bo vseboval 8. etap, končal se bo 31. junija, dan pred startom moške različice. Trase je predstavila direktorica dirke Marrion Rousse, ki je opozorila, da gre verjetno za najtežjo kolesarsko preizkušnjo za ženske in da močno upa, da bo dirka postala tradicionalna.

Christian Prudhomme, dolgoletni direktor Toura, je predstavil moško različico dirke, ki se bo začela v najbolj kolesarskem mestu na svetu, v »kolesarski državi«. V Københavnu se bo dirka začela s 13 kilometrov dolgim kronometrom, ampak ne v soboto, kot smo vajeni, francoska pentlja se bo začela v petek. Tri etape bodo na Danskem, potem pa sledi ponedeljek, prvi dan počitka, ki bo namenjen za transfer pelotona na sever Francije.

Veter in kocke so stalnica dirkanja na najhladnejšem delu Francije. Že prvi teden dirkanja bo skoraj odločilen, saj je organizator pripravil zelo zahtevne in zahrbtne etape, polne pasti, ki se na papirju ne vidijo. Šesta etapa se bo končala na Planoti lepih deklic, Planche des Belles Filles, ki bo za vedno vpisana v zgodovino Toura po fantastičnem Pogačarjevem kronometru leta 2020. Osma etapa se bo končala v Lozani v Švici.

Drugi teden dirke sledijo Alpe. Spet bomo priča legendarni etapi, ki se bo končala na Alpe d'Huezu. Dvanajsta etapa bo prav gotovo vrhunec Toura 2022, saj se bo zgodila na največji francoski državni praznik, 14. julija, ko je dan Bastilje. To bo replika etape iz leta 1986, ko sta v cilj z roko v roki prikolesarila Bernard Hinault in Greg Lemond. Kolesarji bodo morali najprej premagati Galibier in nato še Col de la Croix de Fer.

Prudhomme in Marion Rousse . FOTO: Gonzalo Fuentes / Reuters " img_id="2797642"/> Christian Prudhomme in Marion Rousse. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters Prudhomme in. FOTO:" img_id="2797642"/>

Tretji teden bo spet odločilen. Vrhunec bosta 17. in 18. etapa v Pirenejih. Obe bosta imeli cilj na vrhu klanca, prva na Peyragudesu in druga na Hautacamu. V 17. etapi bodo morali premagati prelaze Col d'Aspin, Hourquette d'Ancizan in Col de Val Louron-Azet. V naslednji, 18. etapi pa prelaze Col d'Aubisque in Col des Spandelles.

Predzadnji dan, v 20. etapi, sledi 40 kilometrov dolg kronometer, ki bo dokončno razvrstil vse, ki bodo merili na končni rezultat dirke, in prav gotovo določil, ali potrdil zmagovalca dirke po Franciji 2022. Zadnja etapa bo spet sprinterski praznik s ciljem na Elizejskih poljanah 24. julija.