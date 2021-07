Presrečni Pogi: Užival sem v podpori navijačev, občutkov ne morem opisati

Užival kljub trpljenju v vročini

Zmagi nista primerljivi

Mohorič s praznimi nogami

Dvaindvajsetletnis Klanca pri Komendi mora v nedeljo za potrditev druge zaporedne zmage na Touru preživeti zgolj še zadnjo, slovesno etapo do Elizejskih poljan v Parizu. Sobotna vožnja na čas je sicer pripadla Belgijcu(Jumbo-Visma). Belgijec je slavil s časom 35:53, drugo mesto je v etapi pripadlo Dancu(Deceuninck-Quick-Step) z zaostankom 21 sekund. Tretji je bil prav tako Danec(Jumbo-Visma), ki je zaostal 32 sekund.Pogačar (UAE Team Emirates) je v cilj prišel z zaostankom 57 sekund, zasedel pa je osmo mesto in zanesljivo ubranil prednost pred zasledovalci. V Parizu bo tako slavil drugo zaporedno zmago na Touru. V skupnem seštevku bo Pogačar v Pariz pripeljal prednost 5:20 minute pred najbližjim zasledovalcem Vingegaardom, na tretjem mestu pa bo dirko po Franciji sklenil Ekvadorec(Ineos Grenadiers), ki za vodilnim zaostaja 7:03 minute. V soboto je v kronometru zasedel 23. mesto. V deseterici v primerjavi z dnem prej ni prišlo do sprememb.Dvaindvajsetletni Pogačar je sicer predzadnjo etapo začel kot zadnji in odet povsem v rumeno pri prvem vmesnem času za Van Aertom zaostal 17 sekund in zabeležil osmi čas. Športni direktor UAE Team Emirates in selektor slovenske reprezentanceje za RTV Slovenija pred kronometrom dejal, da bo prvi del kronometra njegov varovanec odpeljal z rezervo in nato dodajal v zaključku, a v nogah ni bilo več pravega dinamita.Do drugega vmesnega časa je Pogačar pridobil eno mesto, zaostanek za Van Aertom pa je znašal 38 sekund. V zadnjem delu trase je 22-letni Slovenec obdržal osmo mesto in se lahko poveselil druge zaporedne skupne zmage na Touru.»Bil sem zelo zadovoljen, ko sem prečkal ciljno črto. Kronometer je bil zelo hiter, ob progi pa je bilo veliko navijačev. Vsak kilometer sem užival v njihovi podpori, čeprav sem trpel, saj je bilo zelo vroče. Trenutno ne morem opisati občutkov,« je dogajanje na progi za organizatorje dirke opisal skupni zmagovalec.»Šel sem na vso moč, ampak bilo je povsem drugače kot v peti etapi, ko je bilo v nogah več adrenalina. Danes sem dal vse od sebe, dobro sem bil pripravljen, a ni bilo prave moči v nogah. Vseeno je bila to zelo dobra predstava in zadovoljen sem z doseženim,« je osmo mesto v kronometru ocenil Pogačar.Obeh zmag na Touru ni mogel primerjati. Lanska je bila po ogorčenem dvoboju z rojakomodločena prav predzadnji dan, po kronometru, tokrat pa je moral v zadnjih etapah le zadržati veliko prednost.»Ne morem primerjati obeh zmag. Povsem drugače je bilo. Kot sem že dejal, je bilo lani to nekaj nepredstavljivega, tokrat je bilo pač drugače,« je še dodal slovenski zvezdnik. Za konec je odgovoril le še na vprašanje, kako gleda na pisanje zgodovine na največji dirki. »Ne vem ... O tem bom razmišljal v prihodnosti. Zdaj sem zgolj zadovoljen z doseženim. Uživali bomo in se poveselili,« je dodal.V boju za etapno zmago je bila sicer v igri le peščica tistih, ki so se vožnje na čas lotili izjemno resno, ter tisti, ki so branili svoje mesto v generalni razvrstitvi. Danec Asgreen je najprej s časom 36:14 za 17 sekund ugnal na koncu četrtega Švicarja Stefana Künga (Groupama-FDJ), nato pa je Van Aert izboljšal čas in slavil 24. zmago v karieri. Na koncu se je na oder za zmagovalce vrinil le še Vingegaard in z novo dobro vožnjo ubranil drugo mesto v skupnem seštevku.Ostala slovenska predstavnika sta drugi kronometer na letošnjem Touru zaključila v ozadju. Po petkovi zmagi v 19. etapi je(Bahrain Victorious) tokrat s časom 42:04 zasedel 140. mesto z zaostankom 6:11 minute za zmagovalcem.Sprva je želel Mohorič na vso moč dirkati tudi na sobotnem kronometru, a je imel »prazne noge«, kot se je izrazil v izjavi za RTV Slovenija.»Danes sem tudi želel iti na vso moč, saj sem se zjutraj v redu počutil. Ko sem šel s startne rampe, pa so me presenetile prazne noge. Ni šlo nikamor. Nisem vedel niti, ali bom prišel do cilja. Včeraj sem očitno šel bolj globoko, kot sem mislil,« je povedal zmagovalec petkove etape.Nekoliko hitrejši od 26-letnika iz Podblice je bil na koncu tudi(BikeExchange), ki je v cilj prišel s časom 41:10 in zasedel končno 118. mesto. V nedeljo bo na vrsti le še slovesna etapa od Chatouja do pariških Elizejskih poljan (108,4 km). V zaključku se bodo za zmago udarili najboljši šprinterji.