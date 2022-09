Primoža Rogliča bo nasledil Remco Evenepoel

V Madridu se bo končala dirka po Španiji in triletna vladavina Primoža Rogliča. Nasledil ga je, po mnenju večine kolesarskih strokovnjakov, kolesar prihodnosti, kolesar, kakršnega svet še ni imel - Remco Evenepoel.

Zadnja, 21. etapa je dolga samo 93 kilometrov. Zadnji šprinterski obračun za prestižno zmago in zmagoslavna predstavitev novega zmagovalca Remca Evenepoela. Štart je v predmestju Madrida v Las Rozasu, ki je ena izmed najbolj naseljenih občin. Njen kulturni in gospodarski pomen sta rasla z roko v roki z njeno predanostjo športu. Las Rozas je srce španskega športa.

Zadnji obračun bo v samem središču Madrida, na 5,8-kilometrskem krogu. Prečkali bodo Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Calle de Alcalá in Gran, ciljni šprint je na Plazi de Cibeles.

Vrstni red je znan in bo ostal isti tudi po današnji etapi. Jan Polanc (UAE Team) bo ostal na odličnem 12. mestu. Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) je in bo obdržal rdečo majico, saj v zadnji etapi velja nenapisano pravilo o nenapadanju rdeče majice. Na drugem mestu je domačin Enric Mas (Movistar), tretji pa še en svetovni up kolesarstva še ne 20-letni Španec Juan Ayuso (UAE Team). V pikčasti majici bo ostal Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), bela majica bo Remcova, najboljše moštvo je UAE.

21. zadnja etapa 77. Vuelte. FOTO: Lavuelta.es

Spremljati v živo začnemo ob 18. uri