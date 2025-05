Prost dan za kolesarje: 4h v avtobusu, 2h na letalu in kratek trening

Dirka po Italiji se je letos začela v petek, ker bodo imeli kolesarji na voljo tri proste dni, razlog se skriva v albanskem štartu, ki je logistično otežil začetek dirke. Po treh etapah je Primož Roglič v odličnem položaju, po načrtih je rožnato majico predal Madsu Pedersenu, z drugim mestom na kronometru pa potrdil odlično formo.

Dodaten prosti dan za kolesarje predstavlja veliko stresa. Avtobus jih je pred hotelom pobral ob 7.30 zjutraj, sledila je tri ure dolga vožnja do letališča. Sledil je dobri dve uri dolg polet do Brindisija v Italiji in nato še kratka vožnja z avtobusom do hotela, kjer kolesarje pričakujejo okrog 14.30. »Temu bi prej rekel potovalni dan kot dan premora, je zelo stresno, bolj kot številne etape,« je pojasnil Nico Denz, Rogličev sotekmovalec pri Red Bull Bori na Giru.

Nekaj kolesarjev se bo odločilo za dan brez kolesa, a glede na to, da po treh etapah vendarle še ni prisotne toliko utrujenosti, bo večina najbrž opravila kratek trening, da se noge znova zavtrijo in pripravijo na naslednji tekmovalni dan. Dirka po Italiji se bo jutri nadaljevala s 4. etapo od Alberobella do Lecceja, ki bo znova v znamenju šprinterjev.