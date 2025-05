Giro 2025, 4. etapa (11. maj)

Giro 2025, 4. etapa: Alberobello (Pietramadre)–Lecce (187 km): Tekmovalci in karavana se bodo v nedeljo zvečer in v ponedeljek, del pelotona z letalom, del pa z ladjo, premaknili v Apulijo. Po selitvi in prvem dnevu počitka v ponedeljek se bo dirka nadaljevala v torek, 13. maja, s četrto etapo od Alberobella do Lecceja. Na 187 kilometrov dolgi preizkušnji je pričakovati sprinterski obračun v Lecceju. Nazaj na PREGLED VSEH ETAP.