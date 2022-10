Quintana po koncu sezone zapušča ekipo Arkea Samsic

Kolumbijcu Nairu Quintani so letos odvzeli šesto mesto v končni razvrstitvi dirke po Franciji zaradi jemanja tramadola. Dvaintridesetletnik je sicer avgusta s francosko ekipo podaljšal pogodbo do leta 2025, le dan prej preden so mu črtali izid z letošnjega Toura.

»Sporočam, da v naslednjih sezonah ne bom več pri ekipi Arkea Samsic, kot smo napovedali,« je Quintana povedal v videoposnetku, ki ga je objavil na svojem profilu na instagramu. »Še naprej želim pokazati, kakšen kolesar sem,« je dodal Kolumbijec, ki sicer ne ve, kaj ga čaka v prihodnosti zaradi jemanja tramadola. Quintana se je pritožil na športno razsodišče v Lozani in do odločitve zaenkrat še lahko sodeluje na uradnih tekmovanjih.

»Rad bi se zahvalil ekipi za ta tri leta. Imeli smo vzpone in padce, vendar sem jim lahko dal vse svoje izkušnje,« nadaljuje 32-letnik, ki se je francoski ekipi pridružil leta 2020.

Quintana je postal prvi Kolumbijec, ki je zmagal na kateri od velikih kolesarskih tritedenskih dirk, ko je leta 2014 osvojil dirko po Italiji. Dve leti pozneje pa je zmagal še v skupnem seštevku španske pentlje.