Nesrečo doživel Remco Evenepoel, eden kandidatov za zmago na Touru

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je po pisanju belgijskih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, na treningu trčil v poštno vozilo. Po trku so ga vidno pretresenega prepeljali v bolnišnico. Dvakratni olimpijski prvak iz Pariza je nesrečo doživel danes zjutraj med treningom. Po pisanju belgijskih medijev, med njimi tudi Het Nieuwsblada, se je v Oetingenu zaletel v vrata poštnega vozila in pri tem na pol prelomil kolo.

Evenepoel je bil pri zavesti in v sedečem položaju

Evenepoel je bil pri zavesti in v sedečem položaju, preden so ga na nosilih odnesli v reševalno vozilo in odpeljali v bolnišnico v Bruslju. »Smo na poti v bolnišnico, a ne vemo prav dosti. Poslal nam je sporočilo, da je v redu,« je za belgijske medije po pisanju AFP dejal njegov oče Patrick Evenepoel.

Štiriindvajsetletni kolesarski as, v zadnjih letih sta bila njegova tekmeca tudi slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič, je po nekaj dnevih oddiha želel nadaljevati priprave na sezono 2025, v kateri bo eden glavnih kandidatov za zmago na dirki po Franciji. Slednjo je izpostavil kot glavni cilj sezone.

Takole se je veselil zlate olimpijske kolajne v Parizu. FOTO: Paul Childs/Reuters

V letošnji sezoni je na Touru zasedel tretje mesto za slovenskim zvezdnikom Tadejem Pogačarjem in danskim asom Jonasom Vingegaardom. Po francoski pentlji je dobil tako cestno dirko kot vožnjo na čas na OI v Parizu. Skupaj je v sezoni slavil devet zmag, aprila pa je tako kot Vingegaard grdo padel na dirki po Baskiji ter ostal brez idealnih priprav na kasnejšo dirko po Franciji.