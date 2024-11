Dirka Amstel Gold Race ogrožena zaradi pomanjkanja policistov

Zaradi pomanjkanja policistov na Nizozemskem je ogrožena izvedba kolesarske dirke Amstel Gold Race, ki je prihodnje leto na koledarju Mednarodne kolesarske zveze 20. aprila.

Letos je na tej enodnevni cestni dirki, enem od kolesarskih spomenikov, slavil britanski olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers). Leta 2023 je na tej dirki kot prvi Slovenec zmagal Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

A je izvedba dirke leta 2025 ogrožena, ker nizozemska policija ne more zagotoviti policijskega spremstva na dirki. Nizozemski parlament je zaradi velikih potreb po policistih, konec junija pričakujejo vrh zveze Nato, od januarja do avgusta odpovedal vse ne nujne naloge policistov ter sodelovanje policistov na kolesarskih dirkah na Nizozemskem.

Tadej Pogačar je na dirki slavil leta 2023. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Odgovorni v nizozemskem kolesarstvu so razmere opisali kot »katastrofalne«. »Hitro bomo preučili možne rešitve, da bi omogočili normalno izvedbo dirke,« so sporočili iz Flanders Classics, organizatorjev dirke Amstel Golden Race, ki poteka vsako leto od leta 1966. Leo van Vliet, direktor te kolesarske cestne klasike, je izrazil veliko razočaranje. »To dirko pripravljamo že skoraj 60 let. Nepredstavljivo je, da je naslednje leto ne bo,« je dejal.

Novice so močno vznemirile kolesarsko srenjo. Vrh severnoatlantskega zavezništva, ki bo poleti prihodnje leto, zahteva toliko pozornosti, da že s 1. januarjem na kolesarskih prireditvah ni več mogoče uporabljati policijskega spremstva policistov na motorjih. To ima lahko velike posledice za kolesarske dirke na Nizozemskem, ki morajo zdaj najti drugo rešitev za izvedbo dirk.

Dirka Amstel Gold Race je bila ogrožena že v začetku tega leta, potem ko so se v mestnem svetu lokalne skupnosti Vaals pojavili dvomi o organizaciji dirke. Takrat se je tudi Van Vliet počutil brez nadzora. A so dirko vseeno izpeljali. Možna odpoved policijskega spremstva na dirki, ki bo prihodnje leto, pa je organizatorje dirke šokirala. »Da bodo takšne omejitve sodelovanja policistov motoristov veljale že od 1. januarja 2025, je za nas novo. To nas je ujelo nepripravljene.«

Vrh zveze Nato bo junija v Haagu. FOTO: Aris Messinis/AFP

Sprva je van Vliet še mislil, da njihova dirka ne bo del vladnih omejitev policijskega delovanja. »V zadnjih tednih smo že slišali govorice, da bo organizacija vrha zveze Nato na Nizozemskem otežila policijsko spremstvo za kolesarske dirke po aprilu 2025. Zdaj pa se je izkazalo, da bodo omejitve veljale kar pol leta pred vrhom Nata, čeprav bi prav kolesarske dirke lahko bile odlični poligon za urjenje policistov motoristov,« je prepričan organizator dirke Amstel.

Van Vliet še ohranja nekaj dobre volje zaradi ugleda, ki si ga je v vseh teh letih pridobila dirka. »Zdaj bomo raziskali vse možnosti, da bi Amstel Gold Race lahko izpeljali po prvotnih načrtih. Amstel Gold Race je največji športni dogodek na Nizozemskem in ima veliko mednarodno izpostavljenost. Mislim, da se veliko ljudem, tudi na najvišjih ravneh, zdi pomembno, da poteka dirka Amstel Gold Race,« je dejal van Vliet.