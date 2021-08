Roglič bo sprejel položaj, v katerem se bo znašel

Zasavca jutri čaka zahtevna gorska etapa. FOTO: Jose Jordan/AFP

Lepo pred navijači

Nizozemecje zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Španiji. Po 173,7 kilometra od SanteZasavca jutri čaka zahtevna gorska etapa.Zasavca jutri čaka zahtevna gorska etapa. Pole do La Manga del Mar Menorja je v ciljnem sprintu prehitel drugouvrščenega, Italijana, in tretjega, Belgijca. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi slovenski as. V boju za rdečo majico ima 31-letni Roglič (Jumbo-Visma) še naprej osem sekund naskoka pred Avstrijcem(Bora-Hansgrohe) ter 25 pred Špancem(Movistar). Četrti je z zaostankom 36 sekund Kolumbijec(Movistar), peti pa še en Slovenec(UAE Team Emirates), ki za rojakom zaostaja 38 sekund.Roglič in Polanc sta danes končala etapo v času glavnine tako kot(Bahrain Victorious) in(BikeExchange). Tratnik je bil 26., Polanc 30., Roglič 39., Mezgec pa 109. V skupnem seštevku sta Mezgec in Tratnik daleč zadaj, a opravljata predvsem vlogi pomočnikov. V današnji etapi so danes neuspešno bežali trije španski kolesarji, ki pa si nikoli niso privozili več kot štiri minute naskoka pred glavnino. V njej so ritem narekovale ekipe z najboljšimi sprinterji, ubežnike pa so ujeli 36 km pred ciljem v La Manga del Mar Menorju ter v zaključku vzpostavili sprinterske vlake.Mezgec je pomagal na koncu osmouvrščenemu Avstralcu, ki pa v zaključku ni imel dovolj moči, da bi ogrozil na Vuelti najhitrejše sprinterje. Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step) je tako prišel do druge zmage na letošnji španski pentlji, potem ko je bil najhitrejši v četrti preizkušnji. Skupno je vpisal že 22. zmago v karieri poklicnega kolesarja. S tem pa 24-letnik iz Gorinchema nadaljuje uspešno okrevanje po grozljivi nesreči lani na dirki po Poljski, po kateri se je nekaj dni celo boril za življenje. Danes je bil zanesljivo hitrejši od Daineseja (Team DSM) in Philipsena (Alpecin-Fenix) ter ju prehitel za dolžino kolesa.»Poseben občutek je biti tukaj. Ekipa je opravila odličen posel, bila je celo tako hitra, da sem jo malce izgubil, a sem bil vseeno v dobrem položaju, ko sem začel sprint,« je zaključek povzel Jakobsen. »Ta zmaga pomeni, da sem tako kot leta 2019 na Vuelti dobil dve etapi. Sem srečen in hvaležen, da sem sploh tukaj. Zahvalil bi se vsem kolegom v ekipi in šefu, ki je bil tukaj na cilju. Skušali bomo nadaljevati delo in še naprej biti najboljši v sprintih,« je zaključil Nizozemec. Nato je na vrsto za vprašanja organizatorjev dirke prišel Roglič, ki je tako kot mnogi užival v pogledu na številne gledalce v zaključku današnje sprinterske etape. »Lepo je, da lahko uživamo v podpori navijačev. Je precej drugače kot pred letom dni. Za nas je bil to lep dan brez težav,« je sprva dejal Zasavec.Nato je pogled obrnil k nedelji in novi preizkušnji v gorah. »Moral bom pač sprejeti položaj, v katerem se bom pač znašel po jutrišnji etapi. Šlo bo za zelo zahteven dan v gorah. Tekmeci so v petek pokazali, da so zelo močni. Tudi sam upam na dobre noge, zagotovo se bomo borili na vso moč,« je zaključil Roglič. V nedeljo ga namreč čaka zahtevna etapa od Puerto Lumbrerasa do vrha na Alto de Velefiqueju (188 km). Kolesarji bodo morali premagati dva zahtevna klanca, najprej 57 km pred ciljem kar 29 km dolg stopničast vzpon na Alto Collado Venta Luisa z neenakomerni nakloni. Najtežji del vzpona je med 15 in 22 km. Nato pred prostim ponedeljkom sledi še zaključni vzpon na Alto de Velefique (13,2 km/6,4 %). Zelo zahtevnih je začetnih pet kilometrov tudi z daljšim odsekom z 12-odstotnim naklonom.