Roglič je videti super!

Primoževa izjava, da je popolnoma pripravljen za tritedenski boj za rdečo majico, pojasni, da so bolečine preteklost. Odločitev o nastopu je sicer padla v zadnjem trenutku, a dvoma ni več; če ne bi bil popolnoma zdrav ga ne bi bilo v Utrechtu na Nizozemskem, kjer bo že drugič štart Vuelte.

Dirka se bo začela s 23-kilometrskim moštvenim kronometrom. Nekaj časa ga že nismo videli na tritedenskih dirkah, zato bo zanimivo spremljati usklajenost ekip. Med favoriti so zagotovo Rogličevi jumbovci, ki so imeli generalko kar na letališču. Odlično jim je šlo, kot so poročali na svoji spletni strani, Rogličeve izmene so bile elastične, so še dodali. To pomeni da, ko je prišel na čelo, so kolesarji za njim čutili učinek elastike.

Torej, vse je, tako kot mora biti pred Rogličevim naskokom na četrto zaporedno zmago za mnoge najtežje tritedenske dirke na svetu. Na štartu v Utrechtu bo še en Slovenec, Jan Polanc, ki je imel v prvem delu sezone največ štartov izmed vseh slovenskih legionarjev. Po izjavah sodeč je v odlični formi, a bo tudi letos v vlogi pomočnika, saj Joao Almeida meri na stopničke v Madridu 11. septembra, ko bo zadnja etapa letošnje Vuelte.

Kdo je glavni Rogličev izzivalec?

Vse oči so uprte v Belgijca Remca Evenepoela. Trenutno najbolj vročega imena svetovnega kolesarstva. To kar je prikazal na španski klasiki San Sebastian, je bilo pravo ponižanje nasprotnikov. Njegova premoč je bila enostavno presurova tudi za današnje, sodobno elitno kolesarstvo. Ampak, Vuelta je tritedenska dirka. Letos je Remco pogorel na Giru, potem ko je v spet neverjetnem slogu zmagal na spomeniku Liege-Bastogne-Liege. Njegovi trenerji trdijo, da je Remco od Gira naprej drugi človek in povsem drug kolesar. Bomo videli.

Rogličevi izzivalci so še Ekvadorec Richard Carapaz, Britanca Simon Yates in Tao Geogheganhart, Avstralec Jai Hindley, Španec Enric Mas, Kolumbijec Miguel Angel Lopez, Portugalec Joao Almeida ...

Prva etapa se bo začela ob 18.30, prvi bodo štartali Španci ekipe Burgos-BH. Jan Polanc bo z UAE Team Emirates štartal ob 19.34. Zadnja ekipa se bo s štarta v Utrechtu podala ob 19.58, to bo Jumbo Visma.

1. etapa, ekipni kronometer. FOTO: Graphic News/Delo

S spremljanjem v živo začnemo ob 19. uri