Roglič med dvema morjema do 17. zmage na večdnevnih dirkah

Pot do uspeha je Primož Roglič med obema morjema tlakoval s tremi zaporednimi zmagami na prejšnjih etapah. V zadnji, šprinterski v okolici San Benedetta del Tronta (154 km) je varno pripeljal do cilja v času glavnine. Triintridesetletni Kisovčan je danes ob podpori svoje ekipe zanesljivo prestal nekaj klancev v prvi polovici etape in v cilju v San Benedettu del Trontu slavil skupno zmago.

To je bilo že njegovo 17. skupno slavje na večdnevnih dirkah, s čimer med aktivnimi kolesarji zaostaja le še za Kolumbijcem Nairom Quintano (20). Prav tako 17 jih je dobil Britanec Chris Froome, 13. pa je v nedeljo nekaj minut prej slavil Tadej Pogačar, potem ko je bil najboljši na dirki Pariz–Nica.

V zadnji etapi je v šprinterskem obračunu slavil Belgijec Jesper Philipsen (Alepcin Deceuninck) pred Nizozemcem Dylanom Groenewegnom (Jayco AlUla) in Italijanom Albertom Dainesejem (Team DSM). Oba Slovenca sta v prvih dveh tednih v mesecu marcu tokrat zamenjala vlogi, potem ko sta pred tem dve sezoni dirkala ravno obratno. Roglič se je na Tirreno–Adriatico vrnil po štirih letih in prav po letu 2019 tam slavil drugo skupno zmago. Do nje je prišel z zmagami v četrti, peti in šesti etapi. Skupno je v karieri števec zmag pomaknil na 69.

Roglič je sicer med pripravami dejal, da bo sezono začel na dirki po Kataloniji, a po uspešnem obdobju te načrte spremenil. Podal se je na dirko med dvema morjema in takoj pokazal, da je na visoki ravni. V skupnem seštevku je za 18 sekund ugnal Portugalca Joãa Almeido (UAE Team Emirates), še pet sekund več je zaostal tretjeuvrščeni Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers).

Zasavec je večino prednosti pred tekmeci nabral z bonifikacijskimi sekundami. Zbral jih je kar 30 za tri etapne zmage v šprintih manjših skupin. Za primerjavo sta Almeida in Geoghegan Hart prejela štiri oziroma deset sekund. Rogliča v nadaljevanju prvega dela sezone predvidoma čaka nastop po Kataloniji, v maju pa se bo podal po skupno zmago na dirko po Italiji.